فلكية جدة ترصد اقتران القمر الأحدب مع كوكب المريخ

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم، اقتران القمر الأحدب بالمريخ، حيث سيفصل بينهما 3 درجات وسيكون كذلك قرب النجم "بولكس" أحد ألمع نجوم كوكبة التوأمان في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.
وأفادت الجمعية الفلكية بجدة، أن لمعان المريخ تغير بشكل كبير مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك مع استمرار اقترابه من الأرض استعدادًا لوصوله لحالة التقابل منتصف يناير 2025، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات الدراماتيكية هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.
وبينت، أن السبب في أن الكوكب الأحمر ساطع في بعض الأحيان يعود إلى أن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ قرابة عامين للدوران مرة واحدة، حيث يحدث تقابل المريخ عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس كل عامين و 50 يومًا، لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبًا.
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