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فلكية جدة ترصد اقتران القمر الأحدب مع كوكب المريخ

12/17/2024 2:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم، اقتران القمر الأحدب بالمريخ، حيث سيفصل بينهما 3 درجات وسيكون كذلك قرب النجم "بولكس" أحد ألمع نجوم كوكبة التوأمان في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.
وأفادت الجمعية الفلكية بجدة، أن لمعان المريخ تغير بشكل كبير مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك مع استمرار اقترابه من الأرض استعدادًا لوصوله لحالة التقابل منتصف يناير 2025، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات الدراماتيكية هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.
وبينت، أن السبب في أن الكوكب الأحمر ساطع في بعض الأحيان يعود إلى أن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ قرابة عامين للدوران مرة واحدة، حيث يحدث تقابل المريخ عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس كل عامين و 50 يومًا، لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبًا.

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