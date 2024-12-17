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بدء العمل بسلم رواتب الوظائف الهندسية نهاية الشهر الجاري

12/17/2024 2:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أن سلم رواتب الوظائف الهندسية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، سيبدأ العمل به من تاريخ 31 / 12 / 2024م، ويستهدف موظفي الجهات الحكومية شاغلي الوظائف الهندسية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن ممن هم على سلم رواتب الموظفين العام ويحملون شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو المعترف بها.
واشتملت لائحة الوظائف الهندسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من الجوانب التطويرية للقطاع الهندسي من خلال التحول في المسار الوظيفي للمهندسين من سلم رواتب الموظفين العام إلى المسار المهني على السلم الجديد، والتدرج وفق الفئات المهنية الهندسية المحددة "مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار"، بما يتفق مع نظام ممارسة المهن الهندسية والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين والتصنيف السعودي الموحد للمهن.
وسيسهم سلّم الرواتب بشكله الجديد في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكفاءات الهندسية في القطاع الحكومي، ورفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين.

MENAFN17122024000089011017ID1109003767

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