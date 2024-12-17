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اتفاقية تدريب في قطاع الملاحة البحرية

12/17/2024 2:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت شركة فُلك للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والرائدة في خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، مذكرة تفاهم مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي (ميلي)، وذلك بهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في قطاع الملاحة البحرية للموظفين السعوديين.
وجرى الإعلان عن مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024 في الرياض، التي تستهدف تأسيس أطر التعاون مع معهد ميلي (التابع لشركة المجدوعي القابضة)، ليصبح شريك المعرفة والتدريب لـ((فُلك)).
وبموجب المذكرة، ستتاح الفرصة لكلا الطرفين لاستكشاف سبل تطوير وتقديم برامج تدريب متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، والمخصصة للخريجين الجدد وأصحاب الخبرة، مما يسهم في تحقيق الهدف المتمثل في إعداد وتهيئة الكفاءات المهنية الوطنية، لتلبية المتطلبات والاحتياجات المتنامية للقطاع البحري في المملكة.
وتعكس هذه الشراكة التزام شركة فُلك البحرية بدعم أهدافها، للإسهام في رفع عدد الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجال البحري عبر مبادرات وبرامج التدريب من أجل المشاركة الفعالة في القطاع البحري السريع التطور.
من جهته، قال بول هيستباك، الرئيس التنفيذي لشركة فُلك البحرية: ((ستتيح مذكرة التفاهم مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي الفرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في برامج التدريب المتخصصة في قطاع الملاحة البحرية، ونأمل من خلال هذه المبادرات أن نسهم في تعزيز الكوادر والكفاءات المهنية الوطنية، وتمكين الجيل القادم من أصحاب الخبرة والمهنيين السعوديين في القطاع البحري العالمي. تواصل شركة فُلك البحرية التزامها بدعم نمو واستدامة قطاع الملاحة البحرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030)).
من ناحيته، ذكر عامر بدارنة، مدير عام معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي (ميلي): ((ستوفر هذه الشراكة مع فُلك البحرية إمكانات وفرصا جديدة في القطاع، ويُشكل هذا الإعلان خطوة بارزة نحو تعزيز قدرات الكوادر السعودية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية. نأمل من خلال جهودنا المشتركة أن نوفر فرصا قيمة للمشاركين، ومساعدتهم على تحقيق النجاح والتميّز في القطاع)).
وستتيح مذكرة التفاهم الفرصة أمام المؤسستين لاستكشاف سبل التعاون، والعمل على إعداد المناهج التدريبية، وتقديم الدورات، وتحديد عمليات اختيار المشاركين في التدريب، بهدف تعزيز نطاق هذه الاتفاقية لتشكل شراكة راسخة وممتدة.
يذكر أن معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي، ومقره الدمام، حقق مكانة بارزة كأول هيئة تعليمية متخصصة في علوم اللوجستيات وإدارة سلاسل الامداد أسستها شركة المجدوعي القابضة. ويتعاون ((ميلي)) مع قادة الصناعة في تقديم برامج تدريبية شاملة وعملية تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، وتطوير قدراتها، ودعم طموحات المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

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