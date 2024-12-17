الأحساء تستقبل زوارها بنبض التاريخ

(MENAFN
- Al Watan)
تُعدُّ مدينة الأحساء من أبرز الوجهات السياحية
في المملكة العربية السعودية، وذلك لاحتوائها على مناظر طبيعية خلّابة ممزوجة بعبق التاريخ والتنوع الثقافي، فهي تجمع بين واحات النخيل الخضراء والمعالم التاريخية والأسواق، لتشكِّل مقصدا سياحيا. وفيما يلي 10 أماكن سياحية يجب زيارتها في الأحساء:
1- واحة الأحساء
تُعد أكبر واحة نخيل في العالم، حيث يوجد بها أكثر من 2.5 مليون نخلة، وتعد إحدى مواقع التراث العالمي لـ((يونسكو))، وتتميز بمناظرها الخلابة، وهي مكان مثالي للاستمتاع بجمال الطبيعة.
2- جبل القارة
معلم طبيعي فريد، ويتميز بكهوفه الباردة في الصيف والدافئة في الشتاء، مما يجعله وجهة سياحية مميزة. ويوفر الجبل إطلالات ساحرة على الواحة المحيطة. ويُعد كهف النشاب به من أشهر هذه الكهوف، وهو معروف بدرجات حرارته المعتدلة على مدى العام.
3- سوق القيصرية
إحدى أقدم الأسواق الشعبية في المملكة، وتعكس تاريخ الأحساء العريق، وتقدم تجربة تسوق فريدة، تشمل المنتجات التقليدية، مثل العطور والبخور والحرف اليدوية.
4- قصر إبراهيم
عيشوا لحظات تاريخية لا تُنسى، واكتشفوا سحر وروعة قصر إبراهيم، الذي يجسد عبق الماضي وعظمة الحاضر. كما يحتوي على قاعات ومتحف تروي تاريخ المنطقة.
5- بحيرة الأصفر
واحدة من أجمل البحيرات الطبيعية في المملكة، إذ تُحيطها الكثبان الرملية والنباتات الخضراء، وهي وجهة رائعة لعشاق الطبيعة والتصوير.
6- عين أم سبعة
وجهتكم المثالية للاسترخاء في الأحساء. استمتعوا بتجربة فريدة بين المياه الدافئة والطبيعة الخلابة.
7- قلعة الحرفيين
تحوي التراث السعودي في كل زاوية. استمتعوا بالحرف اليدوية والفن الشعبي، حيث تمنح قلعة الحرفيين لزوارها متعة تسوق فريدة من خلال المحلات التراثية المذهلة التي تجمع تحت سقفها متعة التسوق من خلال شراء أروع المنتجات التراثية التي صُنعت بأيدي أمهر الحرفيين في المدينة.
8- متنزه الأحساء الوطني
ملاذ طبيعي يجذب العائلات والزوار، ويحتوي على مساحات خضراء شاسعة ومرافق ترفيهية تجعل منه مكانًا مثاليًا للتنزه والاسترخاء.
9- قصر الملا
يعود تاريخه لبدايات القرن الـ20، وهو مكان مبايعة الملك عبد العزيز آل سعود، مما أكسبه لقب ((بيت البيعة))، ويتميز تصميمه بالطراز العربي الكلاسيكي.
عند زيارتك بيت البيعة، الذي تحول إلى متحف لاحقًا، ستجد العديد من المقتنيات التاريخية والأدوات التي كانت مستخدمة من قِبل الملك في أثناء إقامته فيه. كما ستكتشف تفاصيل غنية عن أسلوب حياة أهالي الأحساء في الماضي.
10- ميناء العقير
يعد ميناء وشاطئ العقير ضمن أجمل أماكن سياحية في الأحساء بالمملكة العربية السعودية التي يقصدها السائحون من مختلف بلاد العالم، خاصة أن شاطئ العقيل كان له دور فعال ومميز في تسهيل حركة التجارة العالمية منذ قديم الزمان.
الجدير بالذكر أن تقويم ((شتاء السعودية 2024))، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي وسيستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم ((العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل))، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عددا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة، مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، بالإضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط
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