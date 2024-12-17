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الأحساء تستقبل زوارها بنبض التاريخ

12/17/2024 2:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تُعدُّ مدينة الأحساء من أبرز الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، وذلك لاحتوائها على مناظر طبيعية خلّابة ممزوجة بعبق التاريخ والتنوع الثقافي، فهي تجمع بين واحات النخيل الخضراء والمعالم التاريخية والأسواق، لتشكِّل مقصدا سياحيا. وفيما يلي 10 أماكن سياحية يجب زيارتها في الأحساء:
1- واحة الأحساء
تُعد أكبر واحة نخيل في العالم، حيث يوجد بها أكثر من 2.5 مليون نخلة، وتعد إحدى مواقع التراث العالمي لـ((يونسكو))، وتتميز بمناظرها الخلابة، وهي مكان مثالي للاستمتاع بجمال الطبيعة.
2- جبل القارة
معلم طبيعي فريد، ويتميز بكهوفه الباردة في الصيف والدافئة في الشتاء، مما يجعله وجهة سياحية مميزة. ويوفر الجبل إطلالات ساحرة على الواحة المحيطة. ويُعد كهف النشاب به من أشهر هذه الكهوف، وهو معروف بدرجات حرارته المعتدلة على مدى العام.
3- سوق القيصرية
إحدى أقدم الأسواق الشعبية في المملكة، وتعكس تاريخ الأحساء العريق، وتقدم تجربة تسوق فريدة، تشمل المنتجات التقليدية، مثل العطور والبخور والحرف اليدوية.
4- قصر إبراهيم
عيشوا لحظات تاريخية لا تُنسى، واكتشفوا سحر وروعة قصر إبراهيم، الذي يجسد عبق الماضي وعظمة الحاضر. كما يحتوي على قاعات ومتحف تروي تاريخ المنطقة.
5- بحيرة الأصفر
واحدة من أجمل البحيرات الطبيعية في المملكة، إذ تُحيطها الكثبان الرملية والنباتات الخضراء، وهي وجهة رائعة لعشاق الطبيعة والتصوير.
6- عين أم سبعة
وجهتكم المثالية للاسترخاء في الأحساء. استمتعوا بتجربة فريدة بين المياه الدافئة والطبيعة الخلابة.
7- قلعة الحرفيين
تحوي التراث السعودي في كل زاوية. استمتعوا بالحرف اليدوية والفن الشعبي، حيث تمنح قلعة الحرفيين لزوارها متعة تسوق فريدة من خلال المحلات التراثية المذهلة التي تجمع تحت سقفها متعة التسوق من خلال شراء أروع المنتجات التراثية التي صُنعت بأيدي أمهر الحرفيين في المدينة.
8- متنزه الأحساء الوطني
ملاذ طبيعي يجذب العائلات والزوار، ويحتوي على مساحات خضراء شاسعة ومرافق ترفيهية تجعل منه مكانًا مثاليًا للتنزه والاسترخاء.
9- قصر الملا
يعود تاريخه لبدايات القرن الـ20، وهو مكان مبايعة الملك عبد العزيز آل سعود، مما أكسبه لقب ((بيت البيعة))، ويتميز تصميمه بالطراز العربي الكلاسيكي.
عند زيارتك بيت البيعة، الذي تحول إلى متحف لاحقًا، ستجد العديد من المقتنيات التاريخية والأدوات التي كانت مستخدمة من قِبل الملك في أثناء إقامته فيه. كما ستكتشف تفاصيل غنية عن أسلوب حياة أهالي الأحساء في الماضي.
10- ميناء العقير
يعد ميناء وشاطئ العقير ضمن أجمل أماكن سياحية في الأحساء بالمملكة العربية السعودية التي يقصدها السائحون من مختلف بلاد العالم، خاصة أن شاطئ العقيل كان له دور فعال ومميز في تسهيل حركة التجارة العالمية منذ قديم الزمان.
الجدير بالذكر أن تقويم ((شتاء السعودية 2024))، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي وسيستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم ((العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل))، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عددا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة، مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، بالإضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط
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