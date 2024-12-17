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رئيس وقاء يتفقد فرع عسير

12/17/2024 2:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقَّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، المهندس أيمن الغامدي، أعمال فرع المركز بمنطقة عسير.
وأوضح الغامدي أن الزيارة اشتملت على الاجتماع مع منسوبي الفرع ومديري المكاتب، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول تحسين الأداء وتطوير الخدمات، والاطلاع من خلال عروض مرئية على أعمال الفرع، وإجراء جولة في مرافقه.
كما تم استعراض أعمال الصحة النباتية والحيوانية، وأعمال الفرع لوحدة خدمات المستفيدين، والخدمات المشتركة، وأعمال وحدة المخاطر والطوارئ، ومناقشة استمرارية هذه الأعمال وزيادتها. وتمت أيضا زيارة مختبر ((وقاء)) في المنطقة، واستعراض أعماله.
وأكد الغامدي ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود من أجل تعزيز إسهام القطاع الزراعي في تطوير اقتصاد المملكة، وأهمية الدور الذي يلعبه الفرع في تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الموظفين لتحقيق أهداف المركز. كما أشار إلى الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات، وتلبية احتياجات المستفيدين.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لجهود تعزيز التواصل مع موظفي مركز ((وقاء))، وربط الفروع والوحدات التابعة لها بالمركز، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الأعمال والخدمات التي يقدمها ((وقاء)) للمزارعين ومربي الماشية.

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