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المحليون يتنافسون على كؤوس الصقور

12/17/2024 2:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أقيمت منافسات المُلاك المحليين على كؤوس الملك عبدالعزيز في اليوم الـ15 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، بمقر النادي بمَلهم ((شمال مدينة الرياض))، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.
ويتنافس 164 صقارًا من المحترفين المحليين وسط حماس كبيرة وقوة في الأداء على 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز، خصصت لفئات ((فرخ وقرناس))، وهم كلٌ من جير مثلوث، وجير بيور، وحر، وشاهين، وجير شاهين، وتبع جير.
وجاءت الانطلاقة من خلال شوط جير مثلوث فرخ، حيث حقق الصقر ((نوف)) لفهد الدوسري المركز الأول، فيما جاء ((برق)) لمحمد الدعيج في المركز الثاني، وحل ((ياسمين)) لسلطان الشمري في المركز الثالث، وفي شوط جير مثلوث قرناس، حصد ((خطير)) لفهد أبو اثنين المركز الأول، فيما جاء ((الذيبة)) لفهد الدوسري في المركز الثاني، وحل ((الأصوك)) لسعود المطيري في المركز الثالث.
وفي شوط جير بيور فرخ، خطف ((الأسد)) لفهد المري المركز الأول، وجاء ((طويق)) لسعيد المطيري في المركز الثاني، فيما حل ((وحيدان)) لعبدالله الدوسري ثالثًا.
وفي شوط جير بيور قرناس حقق (B9) لسعد البوعينين المركز الأول، وجاء ((هجاد)) لصالح المطيري في المركز الثاني، و((سهيل)) لراشد الدعيج في المركز الثالث.
بعدها انطلق شوط حر فرخ، حيث حقق ((مشكور)) لراشد آل عفيص المركز الأول، وجاء ((سياف)) لسيف العوني في المركز الثاني، و((الهرش)) لناصر المري في المركز الثالث.
وفي شوط حر قرناس جاء ((سهاج)) لجابر المري في المركز الأول، و((النشمي)) ليوسف الشمري في المركز الثاني، و((الدكتور)) لسعيد المري في المركز الثالث.
وانطلق بعدها شوط شاهين فرخ، حيث حقق ((المعراض)) لمشعل الدوسري المركز الأول، وجاء ((شواقة)) لمحمد الشمري في المركز الثاني، وحل ((شوامة)) لمتعب المري ثالثًا، وفي شوط شاهين قرناس، جاء ((غدرا)) لهليل العنزي في المركز الأول، وحل ((جمرة)) لمحمد الشمري في المركز الثاني، و((نيو)) لخلف المري في المركز الثالث.
وفي الشوط التاسع؛ الذي خصص لفئة جير شاهين فرخ، ظفر ((فلاي وينق)) لياسر المطيري بالمركز الأول، وجاء (YAS) لخالد البوعينين في المركز الثاني، و((فرانكل)) لياسر المطيري في المركز الثالث، وفي فئة جير شاهين قرناس حقق (DJ) لعبدالله الخليف المركز الأول، وجاء ((تايفون)) لجعفر القحطاني في المركز الثاني و((كبريت)) لراشد الدعيج في المركز الثالث.
وفي شوط جير تبع فرخ، حقق ((طايش)) لعبدالله الهدار المركز الأول، فيما جاء (283) لسعد البوعينين في المركز الثاني، وحل (T45) لعبدالله الدوسري ثالثًا، وكان ختام منافسات المُلاك المحليين من خلال شوط جير تبع قرناس، حيث حقق ((الصعب)) لفهد النصار المركز الأول، و(T017) لسعد البوعينين المركز الثاني، وجاء ((كفو)) لسلطان الشمري ثالثًا.

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