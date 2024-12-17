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3 لجان بغرب آسيا

12/17/2024 2:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للقوس والسهم اجتماعها الثاني في بريدة، بدعوة من الاتحاد السعودي للسهام، وترأس الاجتماع رئيس اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم، رئيس الاتحاد السعودي للسهام، مشعل الحكير، بحضور عدد من الأعضاء من مختلف دول غرب آسيا.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير رياضة القوس والسهم في المنطقة، بالإضافة إلى تشكيل اللجان التنفيذية الجديدة، وتم اعتماد 3 لجان رئيسية جديدة، هي اللجنة النسائية، واللجنة الإعلامية، واللجنة الفنية.

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