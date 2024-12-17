3 لجان بغرب آسيا

(MENAFN
- Al Watan)
عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للقوس والسهم اجتماعها الثاني في بريدة، بدعوة من الاتحاد السعودي للسهام، وترأس الاجتماع رئيس اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم، رئيس الاتحاد السعودي للسهام، مشعل الحكير، بحضور عدد من الأعضاء من مختلف دول غرب آسيا.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير رياضة
القوس والسهم في المنطقة، بالإضافة إلى تشكيل اللجان التنفيذية الجديدة، وتم اعتماد 3 لجان رئيسية جديدة، هي اللجنة النسائية، واللجنة الإعلامية، واللجنة الفنية.
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