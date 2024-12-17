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بتوجيه من القيادة.. وزير الثقافة يلتقي رئيس جمهورية مصر العربية

12/17/2024 2:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من القيادة - حفظها الله - التقى صاحبَ السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، في قصر الاتحادية بالقاهرة، فخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
ونقلَ سموُّ وزير الثقافة تحياتَ وتقديرَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى فخامته.
حضر الاستقبالَ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ونائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

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