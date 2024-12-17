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تحت شعار حيث يُصنع الأثر.. السعودية للكهرباء شريك رسمي في ملتقى صُنّاع التأثير

12/17/2024 2:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك الشركة السعودية للكهرباء كشريك رسمي في ملتقى صناع التأثير، الذي يُعقد في الرياض خلال 18-19 ديسمبر الجاري ، تحت شعار“حيث يُصنع الأثر”، تأكيدًا لالتزامها المستمر بدعم الفعاليات الوطنية النوعية وتعزيز دورها كشريك رئيسي في صياغة مستقبل المملكة الطموح من خلال توفير الطاقة والابتكار في كل مشروع وطني.
وتأتي هذه المشاركة لإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به“السعودية للكهرباء” في بناء الحاضر وصياغة ملامح المستقبل، حيث يعرض جناح الشركة مساهماتها الاستراتيجية في تحسين جودة الحياة، بدءًا من دعم المشاريع الوطنية العملاقة التي تعكس طموحات الوطن، وصولًا إلى التأثير المباشر في حياة مشتركيها.
وإيمانًا منها بأن الأثر يتجاوز مجرد تقديم الخدمات، تولي“السعودية للكهرباء” اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع والبيئة من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. هذه الجهود تؤكد رؤية الشركة في تحقيق التوازن بين الابتكار والالتزام المجتمعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وتعكس مشاركة الشركة في ملتقى صناع التأثير دورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية، حيث تؤكد حرصها على أن تكون دائمًا“حيث يُصنع الأثر”، مواكبة لتطلعات المملكة وطموحات أبنائها نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

MENAFN17122024000089011017ID1109003757

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