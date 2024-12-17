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8 محاور لمعالجة المشاريع المتعثرة بالمدينة

12/17/2024 2:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة عدد من المشاريع المتعثرة وإعادة افتتاحها بعد أن عانت من التعثر ووضعت عدد من الخطط والمحاور التي عملت عليها لتسريع وتيرة العمل بعد أن امتد تعثر بعضها 8 و10، وجاءت مبادرة الأمانة بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات وحل الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين والتسهيل على السكان والزوار من خلال انسيابية الحركة في شوارع المدينة.
أنفاق وتقاطعات
اعتمدت الأمانة 8 محاور لمعالجة التعثر في المشاريع من خلال رصد وتحليل مسار المشروع ووضع الحلول الفورية له بالإضافة إلى الاجتماعات الأسبوعية وتحديث بيانات المخاطر ورفع مستوى الامن والسلامة.
وتضمنت المشاريع المنفذة أو جاري العمل عليها ما بين جديد أو متعثر، تنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بطول 689 مترًا، ونفق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الأمير عبد المجيد بطول 805م، ونفق تقاطع خالد بن الوليد مع طريق سلطانة بطول 607م، بجانب تنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز بطول 836م، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز 25م، بالإضافة إلي تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جاءت المرحلة الأولى بطول 786م، والمرحلة الثانية أيضًا بطول 786م.
خطط عمل
أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ ((الوطن))، أنها تعمل على حصر وتصنيف المشاريع بشكل دوري، لاسيما المتعثر منها، وذلك حسب التعثر - المالي والفعلي - وإعادة تقييمها للوصول إلى خطط عمل ومخرجات يتم تنفيذها ومتابعتها بصفة دورية، وفق تقارير واجتماعات أسبوعية لمراقبة تقدم تنفيذ تلك الحلول بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن أهم تلك الأعمال، رصد وتحليل مسار المشروع ووضع الحلول الفورية له، وعقد الاجتماعات الأسبوعية لمتابعة سير العمل فيه، وتحديث بيانات المخاطر، ورفع مستوى الأمن والسلامة في تنفيذ المشروع إلى جانب الحرص على تحسين وضبط جودة تنفيذه، ومراجعة العقود المطروحة بشكلها المالي والفني والتعاقدي. وشددت الأمانة على أن تلك المراجعات الدقيقة والأسبوعية أسهمت في معالجة الكثير من الملاحظات وتلافي تبعاتها.

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