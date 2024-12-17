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22 % انخفاض عمليات الفحص لأنشطة النقل

12/17/2024 2:21:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت عمليات الفحص لأنشطة النقل خلال الربع الرابع من العام الحالي، انخفاضا بـ22% مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت 590.290 ألف عملية، مقابل 751.968 ألف عملية في الربع الثالث، وانخفض تسجيل المخالفات 28%، مسجلا 35.193 ألف مخالفة لأنشطة النقل، مقابل 49.083 مخالفة في الربع الثالث، في وقت سجلت 35.193 ألف حالة سجل لها مخالفة بـ6%، مقابل 555.097 ألف حالة لم يسجل لها مخالفة بـ94%، وبلغت إجمالي بطاقات السائقين 111.099 ألف بطاقة.
مكة تستحوذ
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الرابع من العام الحالي، تسجيل 590.290 ألف عملية فحص، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من عمليات الفحص، حيث بلغت 145.336 ألف عملية فحص بـ25%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 118.041 ألف عملية فحص بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 107.523 ألف عملية فحص بـ18%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 49.903 ألف عملية فحص بـ8%، وتبوك خامسًا، بإجمالي 31.327 ألف عملية فحص بـ5%.
الأقل عمليات
حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة عمليات فحص، بإجمالي 9310 عملية بـ1.57%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 10.328 ألف عملية بـ1.74%، وحائل ثالثًا، بإجمالي 12.507 ألف عملية بـ2%، ونجران رابعًا، بإجمالي 12.815 ألف عملية بـ2.17%، والجوف خامسًا، بإجمالي 13.616 ألف عملية فحص بـ2.30%.
بطاقات السائقين
سيطرت منطقة الرياض على بطاقات السائقين كأكثر مناطق المملكة بطاقات السائقين، حيث بلغ إجمالي بطاقات السائقين 38.084 ألف بطاقة بـ34%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 24.398 ألف بطاقة بـ22%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 21.598 ألف بطاقة بـ19%، وعسير رابعًا، بإجمالي 3606 بطاقة بـ3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 2999 بطاقة بـ2.69%.
أكثر الأنشطة
تصدر نشاط نقل البضائع على الحساب الخاص أكثر أنشطة النقل بطاقات سائقين بـ47%، وحل نقل البضائع على الطرق البرية ثانيًا بـ42%، والنقل المتخصص ثالثًا بـ1%، والنقل التعليمي رابعًا بـ1%، ونقل السيارات وسحب المركبات خامسًا بـ0.55%.
فحص ومخالفات
%22 انخفاض عمليات الفحص
%28 انخفاض المخالفات المسجلة
590.290 ألف عملية فحص
111.099 ألف بطاقات السائقين
%6 مخالفات مسجلة لأنشطة النقل في الربع الرابع
الرياض الأكثر بطاقات السائقين
الأكثر عمليات فحص
مكة المكرمة: 25%
الرياض: 20%
الشرقية: 18%
المدينة المنورة: 8%
تبوك: 5%
الأكثر بطاقات السائقين
الرياض: 34%
الشرقية: 22%
مكة المكرمة: 19%
عسير: 3%
المدينة المنورة: 2.69%

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