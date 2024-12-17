وزير السياحة: توقعات باستقبال 15.3 مليون سائح بنهاية 2024 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إن أعداد السياح الوافدين للمقصد المصرى بنهاية العام الحالى من المتوقع أن تسجل نحو 15.3 مليون سائح.
أضاف الوزير، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن النمو المتوقع لأعداد الوافدين قد يرتفع بنسبة 10% على مدار عامين باعتبار الوضع الحالى“فترة الركود” لم يتم تجاوزه بعد.
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أوضح أن نمو السياحة الوافدة يعتمد على عدة عوامل، من بينها عدد الغرف الفندقية، والتطورات الاقتصادية داخل مصر وخارجها.
أشار إلى أن توقعات النمو السياحى لهذا العام كانت من 9% إلى 11%، لكن تراجعت إلى 5% بسبب الظروف المحيطة بمصر.
وقال إن وزارة السياحة ستجرى كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين التى زارت مصر، والعدد المستهدف، والأسواق المصدرة للسياحة فى مصر، وذلك للتعامل مع المتغيرات التى تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، أوضح الوزير أن هناك ثلاثة عناصر أساسية، وهى نشر فرص الاستثمار بشروط واضحة، ومنافسة استثمارية فعالة عبر رسوم تنافسية وأهداف استثمارية معلنة، والسرعة فى التنفيذ والموافقات وحل المشكلات.
المصدر:
MENAFN17122024000202011048ID1109003752
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