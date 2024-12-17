وزير السياحة: توقعات باستقبال 15.3 مليون سائح بنهاية 2024 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إن أعداد السياح الوافدين للمقصد المصرى بنهاية العام الحالى من المتوقع أن تسجل نحو 15.3 مليون سائح.

أضاف الوزير، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن النمو المتوقع لأعداد الوافدين قد يرتفع بنسبة 10% على مدار عامين باعتبار الوضع الحالى“فترة الركود” لم يتم تجاوزه بعد.

موضوعات“السياحة” تدرس السماح لشركات أجنبية بتشغيل رحلات داخلية الحكومة تدرس إطلاق مبادرة لتمويل إنشاء فنادق جديدة “هيئة الدواء” تبحث مع السعودية توطين صناعة المواد الخام الفعالة

أوضح أن نمو السياحة الوافدة يعتمد على عدة عوامل، من بينها عدد الغرف الفندقية، والتطورات الاقتصادية داخل مصر وخارجها.

أشار إلى أن توقعات النمو السياحى لهذا العام كانت من 9% إلى 11%، لكن تراجعت إلى 5% بسبب الظروف المحيطة بمصر.

وقال إن وزارة السياحة ستجرى كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين التى زارت مصر، والعدد المستهدف، والأسواق المصدرة للسياحة فى مصر، وذلك للتعامل مع المتغيرات التى تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، أوضح الوزير أن هناك ثلاثة عناصر أساسية، وهى نشر فرص الاستثمار بشروط واضحة، ومنافسة استثمارية فعالة عبر رسوم تنافسية وأهداف استثمارية معلنة، والسرعة فى التنفيذ والموافقات وحل المشكلات. المصدر: