“تايمز للتطوير” تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات خلال 2025 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد السرجانى، الرئيس التنفيذى لشركة“تايمز” للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

أضاف السرجانى، أن شركة“تايمز” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، موضحًا أن الشركة حريصة على التوازن بين معدلات البيع وحجم تنفيذ المشروعات.

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وأشار إلى أن الشركة تتفاوض على قطعة أرض بمساحة تتراوح من 100 إلى 150 فدان بمنطقة الساحل الشمالى.

وقال إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق العقارى خلال الفترة القادمة من خلال طرح عدة مشروعات جديدة، والتركيز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة.

أضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال عام 2025، موضحًا أنه تم ضخ 500 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى.