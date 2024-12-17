“تايمز للتطوير” تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات خلال 2025 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد السرجانى، الرئيس التنفيذى لشركة“تايمز” للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
أضاف السرجانى، أن شركة“تايمز” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، موضحًا أن الشركة حريصة على التوازن بين معدلات البيع وحجم تنفيذ المشروعات.
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وأشار إلى أن الشركة تتفاوض على قطعة أرض بمساحة تتراوح من 100 إلى 150 فدان بمنطقة الساحل الشمالى.
وقال إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق العقارى خلال الفترة القادمة من خلال طرح عدة مشروعات جديدة، والتركيز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة.
أضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال عام 2025، موضحًا أنه تم ضخ 500 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى.
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