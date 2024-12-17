عمومية“مينا للاستثمار” تُقر عرض الشراكة مع“كونكريت بلس” لتنفيذ مشروع تجاري جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة العادية لشركة“مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، على العرض المقدم من شركة“كونكريت بلس للتخطيط العمراني” لإنشاء مشروع تجاري متعدد الأغراض بنظام الشراكة على إحدى قطع أرضي الخدمات المملوكة لشركة مينا بمساحة 10 أفدنة بمشروع“مينا جارن سيتي” بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الشركة، إنه وفقًا لعرض الشراكة تتوزيع الإيرادات بنسبة 36% لصالح لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري و64% لصالح شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني.

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وكشفت شركة“مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، أبرز تفاصيل العرض المقدم من شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني، بخصوص التطوير المشترك لإحدى قطع أراضي الخدمات التجارية المملوكة لها في منتجع مينا جاردن سيتي الواقع في مدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت الشركة أن العرض يتضمن إقامة مشروع تجاري متعدد الأغراض على قطع أراضي مملوكة لمينا للاستثمار بمساحة تبلغ 10 فدان مقابل حصول كونكريت بلس على 64% من الإيرادات، فيما ستحصل مينا للاستثمار على 36% من قيمة الإيرادات.

وأضافت أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع 4.8 مليار جنيه بمدة تنفيذ 36 شهرًا تبدأ من تاريخ اصدار التراخيص، مشيرة إلى أن شركة كونكريت سوف تتحمل كافة أعمال التنفيذ والتمويل الكامل للمشروع وإدارة عمليات البيع والتسويق.

ارتفعت خسائر شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري 9 مرات خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 8.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 865.7 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 3.78 مليون جنيه مقابل 4.21 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي.