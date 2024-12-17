عمومية“مينا للاستثمار” تُقر عرض الشراكة مع“كونكريت بلس” لتنفيذ مشروع تجاري جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة“مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، على العرض المقدم من شركة“كونكريت بلس للتخطيط العمراني” لإنشاء مشروع تجاري متعدد الأغراض بنظام الشراكة على إحدى قطع أرضي الخدمات المملوكة لشركة مينا بمساحة 10 أفدنة بمشروع“مينا جارن سيتي” بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت الشركة، إنه وفقًا لعرض الشراكة تتوزيع الإيرادات بنسبة 36% لصالح لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري و64% لصالح شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني.
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وكشفت شركة“مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، أبرز تفاصيل العرض المقدم من شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني، بخصوص التطوير المشترك لإحدى قطع أراضي الخدمات التجارية المملوكة لها في منتجع مينا جاردن سيتي الواقع في مدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت الشركة أن العرض يتضمن إقامة مشروع تجاري متعدد الأغراض على قطع أراضي مملوكة لمينا للاستثمار بمساحة تبلغ 10 فدان مقابل حصول كونكريت بلس على 64% من الإيرادات، فيما ستحصل مينا للاستثمار على 36% من قيمة الإيرادات.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع 4.8 مليار جنيه بمدة تنفيذ 36 شهرًا تبدأ من تاريخ اصدار التراخيص، مشيرة إلى أن شركة كونكريت سوف تتحمل كافة أعمال التنفيذ والتمويل الكامل للمشروع وإدارة عمليات البيع والتسويق.
ارتفعت خسائر شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري 9 مرات خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 8.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 865.7 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 3.78 مليون جنيه مقابل 4.21 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي.
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