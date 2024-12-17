“إيفا فارما” تستهدف تحقيق 100 مليون دولار صادرات“أنسولين” بحلول 2030 جريدة البورصة

تستهدف شركة إيفا فارما للأدوية تحقيق 100 مليون دولار صادرات من الأنسولين بحلول 2030.

قال رياض أرمانيوس، إن“إيفا فارما” تعتزم تصدير الأنسولين إلى 3 دول بينها ليبيا وأوغندا خلال الفترة المقبلة.

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جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لإطلاق الأنسولين جلارجين المُصنّع من قبل إيفا فارما بالتعاون مع شركة إيلى ليلى آند كومبانى ضمن خطة وصول الأنسولين لمليون مريض بالسكرسنويًا فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول عام 2030.

أضاف أرمانيوس أن توطين الأدوية الأساسية هو المفتاح لتحقيق الوصول العادل للرعاية الصحية ويتطلب ذلك تعاوناً، وابتكاراً متقدماً، وتصنيعاً مدفوعاً بالتكنولوجيا لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.

أشار إلى أن التعاون مع شركة ليلى يعد جزءًا من مبادرة ليلى 30×30، التى تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة لما يصل إلى 30 مليون شخص يعيشون فى مناطق محدودة الموارد سنويًا بحلول عام 2030.

يذكر أن شركة ليلى قد أعلنت مؤخرا أنها ستمنح تراخيص لمعرفة كيفية تصنيع دواء الباريستينيب لتمكين إيفا فارما من تصنيع وتوريد العلاج للأمراض المناعية المختلفة عبر 56 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط فى أفريقيا.

فى سياق متصل قال على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، إن إنتاج الأنسولين محليًا يسهم بشكل مباشر فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمستحضر والتى بلغت 30 مليون دولار خلال أول 9 شهور من العام الجارى.

أضاف الغمراوأن الأنسولين يعد أحد أكثر الأدوية مبيعًا فى مصر، حيث بلغت مبيعاته 1.4 مليون عبوة بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

قال إيليا يوفا، نائب الرئيس التنفيذورئيس قطاع الأسواق الدولية فى شركة إيلى ليلى إن التعاون مع إيفا فارما يعزز الالتزام بتوفير الأدوية بشكل مستدام فى جميع أنحاء العالم مع مواصلة العمل مع أنظمة الرعاية الصحية العالمية وممثل قطاع الأدوية لتخطى حواجز الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول العادل إلى أدوية الشركة بهدف تغيير حياة المرضى.