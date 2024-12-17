“إيفا فارما” تستهدف تحقيق 100 مليون دولار صادرات“أنسولين” بحلول 2030 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
“الغمراوى”: 30 مليون دولار تكلفة استيراد الأنسولين خلال 9 أشهر من 2024
تستهدف شركة إيفا فارما للأدوية تحقيق 100 مليون دولار صادرات من دواء الأنسولين بحلول 2030.
قال رياض أرمانيوس، إن“إيفا فارما” تعتزم تصدير الأنسولين إلى 3 دول بينها ليبيا وأوغندا خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة
“السياحة” تدرس السماح لشركات طيران
أجنبية بتشغيل رحلات داخلية
الحكومة تدرس إطلاق مبادرة لتمويل إنشاء فنادق جديدة
“هيئة الدواء” تبحث مع السعودية توطين صناعة المواد الخام الفعالة
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لإطلاق الأنسولين جلارجين المُصنّع من قبل إيفا فارما بالتعاون مع شركة إيلى ليلى آند كومبانى ضمن خطة وصول الأنسولين لمليون مريض بالسكرسنويًا فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول عام 2030.
أضاف أرمانيوس أن توطين الأدوية الأساسية هو المفتاح لتحقيق الوصول العادل للرعاية الصحية ويتطلب ذلك تعاوناً، وابتكاراً متقدماً، وتصنيعاً مدفوعاً بالتكنولوجيا لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.
أشار إلى أن التعاون مع شركة ليلى يعد جزءًا من مبادرة ليلى 30×30، التى تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة لما يصل إلى 30 مليون شخص يعيشون فى مناطق محدودة الموارد سنويًا بحلول عام 2030.
يذكر أن شركة ليلى قد أعلنت مؤخرا أنها ستمنح تراخيص لمعرفة كيفية تصنيع دواء الباريستينيب لتمكين إيفا فارما من تصنيع وتوريد العلاج للأمراض المناعية المختلفة عبر 56 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط فى أفريقيا.
فى سياق متصل قال على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، إن إنتاج الأنسولين محليًا يسهم بشكل مباشر فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمستحضر والتى بلغت 30 مليون دولار خلال أول 9 شهور من العام الجارى.
أضاف الغمراوأن الأنسولين يعد أحد أكثر الأدوية مبيعًا فى مصر، حيث بلغت مبيعاته 1.4 مليون عبوة بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
قال إيليا يوفا، نائب الرئيس التنفيذورئيس قطاع الأسواق الدولية فى شركة إيلى ليلى إن التعاون مع إيفا فارما يعزز الالتزام بتوفير الأدوية بشكل مستدام فى جميع أنحاء العالم مع مواصلة العمل مع أنظمة الرعاية الصحية العالمية وممثل قطاع الأدوية لتخطى حواجز الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول العادل إلى أدوية الشركة بهدف تغيير حياة المرضى.
MENAFN17122024000202011048ID1109003749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.