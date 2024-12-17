“هيئة الدواء” تبحث مع السعودية توطين صناعة المواد الخام الفعالة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعا مع بندر إبراهيم الخريف، وزير
الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية لبحث فرص التعاون بين البلدين.
قال الغمراوى إن اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في المجال الدوائي بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وكذلك آفاق التعاون المشترك في مشاريع توطين صناعة المواد الخام الدوائية الفعالة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الطرفين ويدعم تحقيق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة.
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أضاف أن مصر تمتلك تاريخًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء، وبنية كبيرة تجعلها مركزاً إقليمياً رائداً في هذا القطاع، مشيرًا إلى الإمكانات الصناعية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر، والإنجاز البارز الذي تحقق بوصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية في مصر إلى 91.3%، كما أننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من البلازما خلال 2025.
أوضح الغمراوى أن الهيئة تتطلع لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في القطاع الدوائي، تشمل أكثر من 170 مصنعًا للأدوية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
أشار إلى أن المصانع المصرية تتميز بقدرات إنتاجية وتقنية متقدمة، تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
تابع أن صناعة الدواء المصرية تستهدف التوسع في السوق الأفريقي لأنه الأكبر نموًا حول العالم ويعتبر من أكبر الأسواق الواعدة، خاصة وأن بعض الدول الأفريقية تسعى في الفترة الأخيرة لتوطين صناعة الدواء في أفريقيا.
فى سياق متصل قال إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الممكلة تسعى للتعاون مع مصر في مجال الدواء لتأمين احتياجات الشعبين من الدواء الآمن، مؤكدًا على أولويات المملكة في توطين الصناعات الدوائية، البيولوجية، والكيميائية، والاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في هذه المجالات.
أضاف أن السعودية ومصر لديهما من العلاقات والمقومات ما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتعزيز القطاع الدوائي، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لضمان تبادل المستحضرات الدوائية بين البلدين الشقيقين.
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