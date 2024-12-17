“هيئة الدواء” تبحث مع السعودية توطين صناعة المواد الخام الفعالة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعا مع بندر إبراهيم الخريف، الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية لبحث فرص التعاون بين البلدين.

قال الغمراوى إن اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في المجال الدوائي بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وكذلك آفاق التعاون المشترك في توطين صناعة المواد الخام الدوائية الفعالة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الطرفين ويدعم تحقيق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة.

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أضاف أن مصر تمتلك تاريخًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء، وبنية كبيرة تجعلها مركزاً إقليمياً رائداً في هذا القطاع، مشيرًا إلى الإمكانات الصناعية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر، والإنجاز البارز الذي تحقق بوصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية في مصر إلى 91.3%، كما أننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من البلازما خلال 2025.

أوضح الغمراوى أن الهيئة تتطلع لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في القطاع الدوائي، تشمل أكثر من 170 مصنعًا للأدوية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.

أشار إلى أن المصانع المصرية تتميز بقدرات إنتاجية وتقنية متقدمة، تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

تابع أن صناعة الدواء المصرية تستهدف التوسع في السوق الأفريقي لأنه الأكبر نموًا حول العالم ويعتبر من أكبر الأسواق الواعدة، خاصة وأن بعض الدول الأفريقية تسعى في الفترة الأخيرة لتوطين صناعة الدواء في أفريقيا.

فى سياق متصل قال إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الممكلة تسعى للتعاون مع مصر في مجال الدواء لتأمين احتياجات الشعبين من الدواء الآمن، مؤكدًا على أولويات المملكة في توطين الصناعات الدوائية، البيولوجية، والكيميائية، والاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في هذه المجالات.

أضاف أن السعودية ومصر لديهما من العلاقات والمقومات ما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتعزيز القطاع الدوائي، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لضمان تبادل المستحضرات الدوائية بين البلدين الشقيقين.