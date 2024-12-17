الحكومة تدرس إطلاق مبادرة لتمويل إنشاء فنادق جديدة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف فتحى، السياحة والآثار، إن الحكومة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى، على أن توجه التمويلات لدعم إنشاء الفنادق الجديدة.

أضاف الوزير، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة بعد مناقشتها مع المصرى ووزارة المالية، باعتبارهم المسؤولين عن توفير الموارد المطلوبة.

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أوضح فتحى، أن هذه المبادرة ستكون موجهة لبناء فنادق جديدة، وسيتم التركيز على تقديم الحوافز والتمويل للمستثمرين الراغبين فى إنشاء فنادق جديدة.

وقال إنه جار العمل على مجموعة من الحوافز الإضافية لدعم القطاع السياحى، ولكن لن يتم الكشف عنها قبل الحصول على موافقة اللجنة الوزارية السياحية، لأن هذه الحوافز تشمل عدة وزارات أخرى.

وتابع وزير السياحة:“نحن منفتحون تمامًا للاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات حول كيفية تحفيز إنشاء غرف جديدة فى المستقبل، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية توصلنا إلى بعض الأفكار التى سيتم عرضها خلال الشهر المقبل”.

وقال الوزير إن مبادرة دعم القطاع السياحى التى تم إطلاقها مؤخرًا بدعم من وزارة المالية والبنك المركزى، لم تجذب المستثمرين لبناء فنادق جديدة بالكامل، لكنها نجحت بشكل كبير فى دعم عمليات التجديد، وإضافة الغرف، وتوسيع الطاقة الاستيعابية.

وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ضمن خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، حيث يوجه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة والاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانى مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية.

وقال وزير السياحة والآثار، إن أعداد السياح الوافدين للمقصد المصرى بنهاية العام الحالى من المتوقع أن تسجل نحو 15.3 مليون سائح.

أضاف أن النمو المتوقع لأعداد الوافدين قد يرتفع بنسبة 10% على مدار عامين باعتبار الوضع الحالى“فترة الركود” لم يتم تجاوزه بعد.

أوضح أن نمو السياحة الوافدة يعتمد على عدة عوامل، من بينها عدد الغرف الفندقية، والتطورات الاقتصادية داخل مصر وخارجها.

أشار إلى أن توقعات النمو السياحى لهذا العام كانت من 9% إلى 11%، لكن تراجعت إلى 5% بسبب الظروف المحيطة بمصر.

وقال إن وزارة السياحة ستجرى كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين التى زارت مصر، والعدد المستهدف، والأسواق المصدرة للسياحة فى مصر، وذلك للتعامل مع المتغيرات التى تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، أوضح الوزير أن هناك ثلاثة عناصر أساسية، وهى نشر فرص الاستثمار بشروط واضحة، ومنافسة استثمارية فعالة عبر رسوم تنافسية وأهداف استثمارية معلنة، والسرعة فى التنفيذ والموافقات وحل المشكلات.