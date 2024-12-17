ارتفاع الطلب العالمى على النحاس بنسبة 66% بسبب التحول إلى الطاقة النظيفة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس بنسبة تزيد عن 66% في الفترة من 2020 إلى 2040، مدفوعًا بالتحول إلى الطاقة النظيفة وإنتاج السيارات الكهربائية.

وذكر تقرير نشر على منصة“وورلد أويل”، أن السيارة الكهربائية الواحدة تحتوي على نحاس، أكثر بأربع مرات من السيارة ذات محرك الاحتراق التقليدي.

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وتوقع التقرير أن ينخفض استهلاك النفط مع زيادة اعتماد الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة استخدام الطاقة.

وكان بنك جولدمان ساكس قد أعلن فى عام 2021، أن النحاس هو“النفط الجديد”، مسلطًا الضوء على دوره الأساسي في تقنيات الطاقة النظيفة.

وبعد ذلك بعامين، توقع صندوق النقد الدُّوَليّ أن يرتفع الطلب على النحاس بأكثر من 66% من عام 2020 إلى عام 2040 مع تحول العالم بعيدًا عن النفط.

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