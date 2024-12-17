ارتفاع الطلب العالمى على النحاس بنسبة 66% بسبب التحول إلى الطاقة النظيفة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس بنسبة تزيد عن 66% في الفترة من 2020 إلى 2040، مدفوعًا بالتحول إلى الطاقة النظيفة وإنتاج السيارات الكهربائية.
وذكر تقرير نشر على منصة“وورلد أويل”، أن السيارة الكهربائية الواحدة تحتوي على نحاس، أكثر بأربع مرات من السيارة ذات محرك الاحتراق التقليدي.
موضوعات متعلقة
السياسة الصناعية الناجحة تتطلب خبراء الصناعة
تراجع سهم“علي بابا” عقب الإعلان عن بيع متاجر إن تايم
انخفاض كبير فى صادرات النفط الخام الروسية بسبب العقوبات الغربية
وتوقع التقرير أن ينخفض استهلاك النفط مع زيادة اعتماد الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة استخدام الطاقة.
وكان بنك جولدمان ساكس قد أعلن فى عام 2021، أن النحاس هو“النفط الجديد”، مسلطًا الضوء على دوره الأساسي في تقنيات الطاقة النظيفة.
وبعد ذلك بعامين، توقع صندوق النقد الدُّوَليّ أن يرتفع الطلب على النحاس بأكثر من 66% من عام 2020 إلى عام 2040 مع تحول العالم بعيدًا عن النفط.
المصدر:
MENAFN17122024000202011048ID1109003746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.