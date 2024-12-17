“Rayn” تطرح مشروع ((Capital Square)) باستثمارات 1.2 مليار جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة Rayn developments عن طرح مشروع capital square بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة الـ R3 على مساحة 2308 مترًا مربعًا بإجمالى 70 وحدة بحجم استثمارات 1.2 مليار جنيه.
قال إيهاب العبيدى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن capital square هو رابع مشروعات الشركة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
موضوعات متعلقة
السياسة الصناعية الناجحة تتطلب خبراء الصناعة
تراجع سهم“علي بابا” عقب الإعلان عن بيع متاجر إن تايم
انخفاض كبير فى صادرات النفط الخام الروسية بسبب العقوبات الغربية
أضاف العبيدى أن المشروع عبارة عن مول تجارى، يضم العديد من الوحدات التى تناسب جميع شرائح العملاء ويقع فى منطقة حيوية بمنطقة R3، موضحًا أنه تم سداد ثمن الأرض بالكامل وتم بدء التنفيذ الفعلى لأعمال الإنشاءات للمشروع.
أوضح أن الشركة سلمت 27 مشروعًا منذ عملها بالسوق المصري، بخلاف مشروعاتها فى العاصمة الإدارية، والتى كان من ضمنها برج سكنى تجارى إدارى على مساحة 7 الآف متر تم تسليمه قبل موعده بـ6 أشهر.
أشار إلى أن الشركة تتعاون مع شركاء من كبرى الشركات الاستشارية والمعمارية والتسويقية، ومنها الاستشارى الهندسى OYK، وشركة dealers studio للاستشارات التسويقية، وشركة incomercial للإدارة والتشغيل وشركة Convoy للتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.
وقال محمد حسام، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، إن أسعار الوحدات الإدارية بمشروع capital square تبدأ من 90 ألف جنيه حتى 120 ألفًا للمتر، فما يبدأ سعر متر الوحدات التجارية من 140 ألف جنيه حتى 300 ألفًا.
MENAFN17122024000202011048ID1109003745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.