“Rayn” تطرح مشروع ((Capital Square)) باستثمارات 1.2 مليار جنيه جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة Rayn developments عن طرح مشروع capital square بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة الـ R3 على مساحة 2308 مترًا مربعًا بإجمالى 70 وحدة بحجم استثمارات 1.2 مليار جنيه.

قال إيهاب العبيدى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن capital square هو رابع مشروعات الشركة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

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أضاف العبيدى أن المشروع عبارة عن مول تجارى، يضم العديد من الوحدات التى تناسب جميع شرائح العملاء ويقع فى منطقة حيوية بمنطقة R3، موضحًا أنه تم سداد ثمن الأرض بالكامل وتم بدء التنفيذ الفعلى لأعمال الإنشاءات للمشروع.

أوضح أن الشركة سلمت 27 مشروعًا منذ عملها بالسوق المصري، بخلاف مشروعاتها فى العاصمة الإدارية، والتى كان من ضمنها برج سكنى تجارى إدارى على مساحة 7 الآف متر تم تسليمه قبل موعده بـ6 أشهر.

أشار إلى أن الشركة تتعاون مع شركاء من كبرى الشركات الاستشارية والمعمارية والتسويقية، ومنها الاستشارى الهندسى OYK، وشركة dealers studio للاستشارات التسويقية، وشركة incomercial للإدارة والتشغيل وشركة Convoy للتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

وقال محمد حسام، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، إن أسعار الوحدات الإدارية بمشروع capital square تبدأ من 90 ألف جنيه حتى 120 ألفًا للمتر، فما يبدأ سعر متر الوحدات التجارية من 140 ألف جنيه حتى 300 ألفًا.