Tuesday, 17 December 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


“السياحة” تدرس السماح لشركات طيران أجنبية بتشغيل رحلات داخلية جريدة البورصة

12/17/2024 2:21:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إن هناك مناقشات جارية مع وزارة الطيران لزيادة عدد الرحلات الداخلية إلى وجهات معينة، من خلال السماح لشركات طيران أجنبية بتشغيل رحلات داخل مصر.

أوضح الوزير، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن هذا الملف لم يُناقش منذ سنوات، لكنه سيدعم زيادة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وغيرها من الوجهات السياحية داخل المقصد المصرى.

موضوعات متعلقة مؤشرات البورصة تترقب عودة القوى الشرائية لإنهاء التراجعات الحكومة تدرس إطلاق مبادرة لتمويل إنشاء فنادق جديدة “هيئة الدواء” تبحث مع السعودية توطين صناعة المواد الخام الفعالة

وتابع فتحى:“إذا لم نتمكن من زيادة الرحلات من خلال شركة مصر للطيران، وهو ما أتمنى أن نفعله، فسأضطر إلى إيجاد حلول أخرى، وأحد هذه الحلول قمنا به فى الماضى، وهو السماح لشركات الطيران الأجنبية بتنفيذ رحلات جوية داخلية معينة لخدمة السياح”.

أشار إلى أن حصة شركة مصر للطيران من حركة النقل الجوى لا تتجاوز 50% بينما تستحوذ شركات الطيران الأخرى على نسبة مماثلة.

وقال إنه يجب التركيز على خلق الطلب، واستخدم كل الموارد لجلب المشغلين لزيادة الحركة إلى مصر، سواء عبر شركة مصر للطيران أو أى شركة أخرى.

وأضاف:“نحن بحاجة إلى مشغلين يملكون طائراتهم الخاصة، وليس طائرات مستأجرة، والآن معظم شركات العالم تستأجر الطائرات بدلاً من امتلاكها”.

MENAFN17122024000202011048ID1109003744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث