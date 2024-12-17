“السياحة” تدرس السماح لشركات طيران أجنبية بتشغيل رحلات داخلية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف فتحى، السياحة والآثار، إن هناك مناقشات جارية مع وزارة الطيران لزيادة عدد الرحلات الداخلية إلى وجهات معينة، من خلال السماح لشركات أجنبية بتشغيل رحلات داخل مصر.

أوضح الوزير، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن هذا الملف لم يُناقش منذ سنوات، لكنه سيدعم زيادة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وغيرها من الوجهات داخل المقصد المصرى.

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وتابع فتحى:“إذا لم نتمكن من زيادة الرحلات من خلال شركة مصر للطيران، وهو ما أتمنى أن نفعله، فسأضطر إلى إيجاد حلول أخرى، وأحد هذه الحلول قمنا به فى الماضى، وهو السماح لشركات الطيران الأجنبية بتنفيذ رحلات جوية داخلية معينة لخدمة السياح”.

أشار إلى أن حصة شركة مصر للطيران من حركة النقل الجوى لا تتجاوز 50% بينما تستحوذ شركات الطيران الأخرى على نسبة مماثلة.

وقال إنه يجب التركيز على خلق الطلب، واستخدم كل الموارد لجلب المشغلين لزيادة الحركة إلى مصر، سواء عبر شركة مصر للطيران أو أى شركة أخرى.

وأضاف:“نحن بحاجة إلى مشغلين يملكون طائراتهم الخاصة، وليس طائرات مستأجرة، والآن معظم شركات العالم تستأجر الطائرات بدلاً من امتلاكها”.