“السياحة” تدرس السماح لشركات طيران أجنبية بتشغيل رحلات داخلية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال شريف فتحى، وزير
السياحة والآثار، إن هناك مناقشات جارية مع وزارة الطيران لزيادة عدد الرحلات الداخلية إلى وجهات معينة، من خلال السماح لشركات طيران
أجنبية بتشغيل رحلات داخل مصر.
أوضح الوزير، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن هذا الملف لم يُناقش منذ سنوات، لكنه سيدعم زيادة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وغيرها من الوجهات السياحية داخل المقصد المصرى.
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وتابع فتحى:“إذا لم نتمكن من زيادة الرحلات من خلال شركة مصر للطيران، وهو ما أتمنى أن نفعله، فسأضطر إلى إيجاد حلول أخرى، وأحد هذه الحلول قمنا به فى الماضى، وهو السماح لشركات الطيران الأجنبية بتنفيذ رحلات جوية داخلية معينة لخدمة السياح”.
أشار إلى أن حصة شركة مصر للطيران من حركة النقل الجوى لا تتجاوز 50% بينما تستحوذ شركات الطيران الأخرى على نسبة مماثلة.
وقال إنه يجب التركيز على خلق الطلب، واستخدم كل الموارد لجلب المشغلين لزيادة الحركة إلى مصر، سواء عبر شركة مصر للطيران أو أى شركة أخرى.
وأضاف:“نحن بحاجة إلى مشغلين يملكون طائراتهم الخاصة، وليس طائرات مستأجرة، والآن معظم شركات العالم تستأجر الطائرات بدلاً من امتلاكها”.
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