سهم إنفيديا يدخل إلى نطاق التصحيح بعد تراجعه 14% منذ بلغ ذروته جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
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تراجع سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الثلاثاء، مع دخوله في منطقة التصحيح، بضغط من عمليات جني الأرباح بجانب انخفاض ثقة المستثمرين المتعلقة بوتيرة زيادة مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي“بلاكويل”.
وانخفض سهم صانعة الرقائق الأمريكية بنسبة 3.7% إلى 127.25 دولار، ليعمق خسائره بعدما تراجع بنسبة 1.7% عند إغلاق الإثنين.
ويعني دخول السهم إلى منطقة التصحيح، أنه انخفض بنسبة تزيد على 10% منذ سجل أعلى سعر إغلاق له، وبالفعل تراجع سهم“إنفيديا” حتى هذه اللحظة بنسبة 14.5% منذ بلغ 148.88 دولار في السابع من نوفمبر.
وكتب“مينج تشي كو” المحلل لدى“تي إف إنترناشونال سيكيوريتز – TF International Securities” في مذكرة، أن صانعة الرقائق الأمريكية واجهت مشاكل تتعلق بارتفاع درجة الحرارة من شرائح الطاقة المستمدة من شركة“ألفا آند أوميجا سيميكونداكتور”.
وتابع المحلل:“إذا ظلت مشكلة الرقائق – التي تختبرها تمهيدًا لدمجها مع شرائح“بلاكويل”- دون حل في الأفق، ، فقد تتخذ“إنفيديا” تدابير استباقية لتجنب التأخير في الإنتاج الضخم لرقائقها المستخدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي”.
المصدر:
MENAFN17122024000202011048ID1109003743
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