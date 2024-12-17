Tuesday, 17 December 2024 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سهم إنفيديا يدخل إلى نطاق التصحيح بعد تراجعه 14% منذ بلغ ذروته جريدة البورصة

12/17/2024 2:21:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة السياسة الصناعية الناجحة تتطلب خبراء الصناعة تراجع سهم“علي بابا” عقب الإعلان عن بيع متاجر إن تايم انخفاض كبير فى صادرات النفط الخام الروسية بسبب العقوبات الغربية

تراجع سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الثلاثاء، مع دخوله في منطقة التصحيح، بضغط من عمليات جني الأرباح بجانب انخفاض ثقة المستثمرين المتعلقة بوتيرة زيادة مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي“بلاكويل”.

وانخفض سهم صانعة الرقائق الأمريكية بنسبة 3.7% إلى 127.25 دولار، ليعمق خسائره بعدما تراجع بنسبة 1.7% عند إغلاق الإثنين.

ويعني دخول السهم إلى منطقة التصحيح، أنه انخفض بنسبة تزيد على 10% منذ سجل أعلى سعر إغلاق له، وبالفعل تراجع سهم“إنفيديا” حتى هذه اللحظة بنسبة 14.5% منذ بلغ 148.88 دولار في السابع من نوفمبر.

وكتب“مينج تشي كو” المحلل لدى“تي إف إنترناشونال سيكيوريتز – TF International Securities” في مذكرة، أن صانعة الرقائق الأمريكية واجهت مشاكل تتعلق بارتفاع درجة الحرارة من شرائح الطاقة المستمدة من شركة“ألفا آند أوميجا سيميكونداكتور”.

وتابع المحلل:“إذا ظلت مشكلة الرقائق – التي تختبرها تمهيدًا لدمجها مع شرائح“بلاكويل”- دون حل في الأفق، ، فقد تتخذ“إنفيديا” تدابير استباقية لتجنب التأخير في الإنتاج الضخم لرقائقها المستخدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي”.

المصدر:

MENAFN17122024000202011048ID1109003743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث