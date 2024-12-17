سهم إنفيديا يدخل إلى نطاق التصحيح بعد تراجعه 14% منذ بلغ ذروته جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالسياسة الصناعية الناجحة تتطلب خبراء الصناعة تراجع سهم“علي بابا” عقب الإعلان عن بيع متاجر إن تايم انخفاض كبير فى صادرات النفط الخام الروسية بسبب العقوبات الغربية

تراجع سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الثلاثاء، مع دخوله في منطقة التصحيح، بضغط من عمليات جني الأرباح بجانب انخفاض ثقة المستثمرين المتعلقة بوتيرة زيادة مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي“بلاكويل”.

وانخفض سهم صانعة الرقائق الأمريكية بنسبة 3.7% إلى 127.25 دولار، ليعمق خسائره بعدما تراجع بنسبة 1.7% عند إغلاق الإثنين.

ويعني دخول السهم إلى منطقة التصحيح، أنه انخفض بنسبة تزيد على 10% منذ سجل أعلى سعر إغلاق له، وبالفعل تراجع سهم“إنفيديا” حتى هذه اللحظة بنسبة 14.5% منذ بلغ 148.88 دولار في السابع من نوفمبر.

وكتب“مينج تشي كو” المحلل لدى“تي إف إنترناشونال سيكيوريتز – TF International Securities” في مذكرة، أن صانعة الرقائق الأمريكية واجهت مشاكل تتعلق بارتفاع درجة الحرارة من شرائح الطاقة المستمدة من شركة“ألفا آند أوميجا سيميكونداكتور”.

وتابع المحلل:“إذا ظلت مشكلة الرقائق – التي تختبرها تمهيدًا لدمجها مع شرائح“بلاكويل”- دون حل في الأفق، ، فقد تتخذ“إنفيديا” تدابير استباقية لتجنب التأخير في الإنتاج الضخم لرقائقها المستخدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي”.

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