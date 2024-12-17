استقرار ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية مع ارتفاع توقعات المبيعات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
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استقرت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة في نهاية العام الجاري، عقب ارتفاعها لثلاثة أشهر متتالية، لكن ارتفعت توقعات المبيعات لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، مع التفاؤل بإدارة البيت الأبيض الجديدة.
وبحسب تقرير الرابطة الوطنية لبناة المنازل الصادر الثلاثاء، والذي يشير إلى اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، استقر مؤشر ثقة الشركات عند 46 نقطة في ديسمبر، دون تغيير عن قراءة نوفمبر، وخلافًا لتوقعات ارتفاعه إلى 47 نقطة.
وقال“كارل هاريس” رئيس الرابطة:“تتوقع شركات البناء تخفيفًا تنظيميًا مستقبليًا في أعقاب الانتخابات، وينعكس هذا في الحقيقة أن توقعات المبيعات المستقبلية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريبًا”.
وقال“روبرت ديتز”، كبير الاقتصاديين:” مع استمرار ضغوط التضخم، قمنا بتخفيض توقعاتنا لحجم التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس”.
وكشف الاستطلاع الشهري، استقرار مؤشر ظروف المبيعات الحالية عند 48 نقطة، مع انخفاض مؤشر المشترين المحتملين بمقدار نقطة واحدة إلى 31 نقطة، فيما أضاف مؤشر توقعات المبيعات 3 نقاط عند 66 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.
المصدر:
MENAFN17122024000202011048ID1109003742
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