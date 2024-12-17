استقرار ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية مع ارتفاع توقعات المبيعات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعمومية“مينا للاستثمار” تُقر عرض الشراكة مع“كونكريت بلس” لتنفيذ مشروع تجاري “تايمز للتطوير” تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات خلال 2025 “YBA” يشرف على مشروعات عقارية بتكلفة 17 مليار جنيه خلال 2024

استقرت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة في نهاية العام الجاري، عقب ارتفاعها لثلاثة أشهر متتالية، لكن ارتفعت توقعات المبيعات لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، مع التفاؤل بإدارة البيت الأبيض الجديدة.

وبحسب تقرير الرابطة الوطنية لبناة المنازل الصادر الثلاثاء، والذي يشير إلى اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، استقر مؤشر ثقة الشركات عند 46 نقطة في ديسمبر، دون تغيير عن قراءة نوفمبر، وخلافًا لتوقعات ارتفاعه إلى 47 نقطة.

وقال“كارل هاريس” رئيس الرابطة:“تتوقع شركات البناء تخفيفًا تنظيميًا مستقبليًا في أعقاب الانتخابات، وينعكس هذا في الحقيقة أن توقعات المبيعات المستقبلية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريبًا”.

وقال“روبرت ديتز”، كبير الاقتصاديين:” مع استمرار ضغوط التضخم، قمنا بتخفيض توقعاتنا لحجم التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس”.

وكشف الاستطلاع الشهري، استقرار مؤشر ظروف المبيعات الحالية عند 48 نقطة، مع انخفاض مؤشر المشترين المحتملين بمقدار نقطة واحدة إلى 31 نقطة، فيما أضاف مؤشر توقعات المبيعات 3 نقاط عند 66 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

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