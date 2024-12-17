أمسية مميزة مع مشعل حمد في معرض جدة للكتاب 2024

MENAFN - Asdaf News) استضاف المسرح الرئيسي في جدة للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمسية مميزة مع الروائي الكويتي مشعل حمد.

ورغم توقُّع الحضور نقاشاً حول روايته“لربما خيرة”، أصرّ مشعل على توجيه الأضواء نحو“الرهاب الاجتماعي”، الثيمة المحورية في روايته، مقدّماً إضاءات لافتة حول هذا الاضطراب النفسي وتأثيره على الأفراد وحياتهم.

واستعرض مشعل تعريفاً عميقاً للرهاب الاجتماعي، موضحاً أنه اضطراب يولّد رهبة شديدة في المواقف الاجتماعية، قد تؤدي إلى عزلة المصاب وصعوبة في العمل أو بناء العلاقات، فضلاً عن أعراض جسدية مثل خفقان القلب والغثيان ونوبات الهلع، وأكد أهمية الاعتراف بالمشكلة والسعي للعلاج دون خوف من نظرة المجتمع.

وسط هذه الأجواء التوعوية، كشف حمد لمحات من روايته التي تحكي قصة حب جمعت بين شاب وفتاة في فرنسا، متحدثاً عن جزأيْ الرواية، حيث صدر الأول عام 2015، وتبعته النسخة الثانية بعد عشر سنوات. وأشار إلى أن العنوان“لربما خيرة” يجسد فلسفة القبول بأن ما يبدو أزمةً قد يحمل الخير في طياته.

ولم تغب عن الأمسية لمسة مشعل الشخصية، إذ أعرب عن امتنانه لهيئة الأدب والنشر والترجمة على الدعوة، كاشفاً عن تحديه للرهاب الذي يعاني منه لحضور الأمسية. وقال بتأثر:“رغم صعوبة مواجهة الجمهور بالنسبة لي، فإن رؤية هذا العدد الكبير من الحضور أبهجتني بشكل لا يوصف”.

ومشعل حمد كاتب وروائي كويتي، له خمسة أعمال بارزة، منها:“وتمضي الحياة”، و”قريباً ستمطر”، و”بين اللهم وآمين”، بالإضافة إلى روايته الأحدث“لربما خيرة”. إلى جانب الرواية، كتب مشعل مقالات في مجلتَيْ“أسرار” و”الديرة”، وقدَّم برامج اجتماعية في إذاعة نبض الكويت FM 888، وأسهم في تأسيس مبادرات شبابية مثل“دار شغف” ومجلة طلابية ونادٍ إعلامي في الكلية الأسترالية بالكويت.

يُذكر أن معرض جدة للكتاب يستقبل الزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى منتصف الليل، باستثناء الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة 2 ظهراً، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

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