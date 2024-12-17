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الرياض تستضيف مؤتمراً لمناقشة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الموظفين

12/17/2024 8:18:52 AM
(MENAFN- Asdaf News) ناقش مسؤولو الموارد البشرية من أنحاء المنطقة الدور التحولي الذي يلعبه تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات في دفع استراتيجيات رأس المال البشري المستدامة، وذلك في مؤتمر“إتش آر كونكت” الذي أقامته مؤخرًا عملاقة تقنية المعلومات العالمية“إس إيه بي” في العاصمة الرياض. واتفق الخبراء المشاركون في المؤتمر على أهمية أن يوظف مسؤولو الموارد البشرية هذه التقنيات بطرق آمنة ومسؤولة، وبما ينسجم مع الأهداف المؤسسية، وذلك مع تزايد حرص المؤسسات على دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في وظائف الموارد البشرية.

وأكد الخبراء ضرورة مواكبة قادة الموارد البشرية التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، متناولين بالنقاش سبل إحداث التغيير في الموارد البشرية بما يتيح تبسيط استقطاب أصحاب المواهب واستخلاص المعلومات المهمة من البيانات حول أداء الموظفين، وتقديم دعم شخصي وفعال للموارد البشرية، وذلك عبر حلول الذكاء الاصطناعي، مثل تعلم الآلات، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتحليلات التنبؤية.

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