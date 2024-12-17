الرياض تستضيف مؤتمراً لمناقشة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الموظفين

(MENAFN
- Asdaf News)
ناقش مسؤولو الموارد البشرية من أنحاء المنطقة الدور التحولي الذي يلعبه تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات في دفع استراتيجيات رأس المال البشري المستدامة، وذلك في مؤتمر“إتش آر كونكت” الذي أقامته مؤخرًا عملاقة تقنية المعلومات العالمية“إس إيه بي” في العاصمة الرياض. واتفق الخبراء المشاركون في المؤتمر على أهمية أن يوظف مسؤولو الموارد البشرية هذه التقنيات بطرق آمنة ومسؤولة، وبما ينسجم مع الأهداف المؤسسية، وذلك مع تزايد حرص المؤسسات على دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في وظائف الموارد البشرية.
وأكد الخبراء ضرورة مواكبة قادة الموارد البشرية التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، متناولين بالنقاش سبل إحداث التغيير في الموارد البشرية بما يتيح تبسيط استقطاب أصحاب المواهب واستخلاص المعلومات المهمة من البيانات حول أداء الموظفين، وتقديم دعم شخصي وفعال للموارد البشرية، وذلك عبر حلول الذكاء الاصطناعي، مثل تعلم الآلات، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتحليلات التنبؤية.
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