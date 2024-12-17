جدل كبير على رفع شركات الإتصالات أسعار الإشتراكات على المواطنين .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) جدل كبير على مواقع التواصل حول رفع شركات الإتصالات أسعار الإشتراكات على المواطنين ...
حيث أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.
و نشر حسين : شركات الاتصالات ترفع الأسعار والاشتراكات وقت ما تشاء ومتى ما تشاء !! من يوقفها ؟ الموضوع أصبح مزعج وزاد عن حده الطبيعي ! آخر رفعة كانت العام الماضي والحكومة السابقة لم تستطيع إيقافهم... لكن حكومة الدكتور جعفر حسان أنا متأكد من أنها ستضع حد لهذا الاحتكار و الاستقواء على جيب المواطن...
و علق أحمد : ليش ما يكون في غرامة؟ أنا شايف هيئة الاتصالات شغل حكي بدنا فعل حازم يوقفهم عند حدهم
و قال إبراهيم : اذا الحكي صحيح يا ترى من حقنا نلغي العقد معهم طالما رفعوا السعر بدون موافقتنا لأني بفكر أرمي خطهم بوجهم وأطلب منهم ييجوا يفكوا جهاز النت المنزلي طالما ما بحترموا التعاقد
و أضافت أم محمد : الحل الوحيد انو الشعب يتعاون على المقاطعة وبهيك بصير في خسائر مالية كبيرة للشركات و وقتها برجعو عن قرار الرفع بس احنا شعب مسكين مجبور يتحمل كل شي
و نشر زكريا : من قاطع البيبسي والمشتقات الأخرى هل يجرؤ على مقاطعة شركات الإتصالات التي ترجلت على الشعب ! ..
و علق أحمد : والله الأمر غريب عجيب على شو كل فترة شركات الاتصالات بترفع أسعار البطاقات ؟ حرام عليكم، كل يلي مندفعو ربح ليش بترفعو ولصالح مين هذا الحكي ! وأدعو الجميع للمقاطعة حتى العودة عن هذا القرار
وبيّن السرحان إن الهيئة ستقوم في حال ثبوت أي مخالفات بهذا الخصوص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة بموجب التشريعات المعمول بها، انطلاقا من دورها في حماية مصالح المستفيدين.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...
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