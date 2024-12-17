جدل كبير على رفع شركات الإتصالات أسعار الإشتراكات على المواطنين .. استمع

MENAFN - Amman Net) جدل كبير على مواقع التواصل حول رفع شركات الإتصالات أسعار الإشتراكات على المواطنين ...

حيث أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.

و نشر حسين : شركات الاتصالات ترفع الأسعار والاشتراكات وقت ما تشاء ومتى ما تشاء !! من يوقفها ؟ الموضوع أصبح مزعج وزاد عن حده الطبيعي ! آخر رفعة كانت العام الماضي والحكومة السابقة لم تستطيع إيقافهم... لكن حكومة الدكتور جعفر حسان أنا متأكد من أنها ستضع حد لهذا الاحتكار و الاستقواء على جيب المواطن...

و علق أحمد : ليش ما يكون في غرامة؟ أنا شايف هيئة الاتصالات شغل حكي بدنا فعل حازم يوقفهم عند حدهم

و قال إبراهيم : اذا الحكي صحيح يا ترى من حقنا نلغي العقد معهم طالما رفعوا السعر بدون موافقتنا لأني بفكر أرمي خطهم بوجهم وأطلب منهم ييجوا يفكوا جهاز النت المنزلي طالما ما بحترموا التعاقد

و أضافت أم محمد : الحل الوحيد انو الشعب يتعاون على المقاطعة وبهيك بصير في خسائر مالية كبيرة للشركات و وقتها برجعو عن قرار الرفع بس احنا شعب مسكين مجبور يتحمل كل شي

و نشر زكريا : من قاطع البيبسي والمشتقات الأخرى هل يجرؤ على مقاطعة شركات الإتصالات التي ترجلت على الشعب ! ..

و علق أحمد : والله الأمر غريب عجيب على شو كل فترة شركات الاتصالات بترفع أسعار البطاقات ؟ حرام عليكم، كل يلي مندفعو ربح ليش بترفعو ولصالح مين هذا الحكي ! وأدعو الجميع للمقاطعة حتى العودة عن هذا القرار

وبيّن السرحان إن الهيئة ستقوم في حال ثبوت أي مخالفات بهذا الخصوص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة بموجب التشريعات المعمول بها، انطلاقا من دورها في حماية مصالح المستفيدين.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...