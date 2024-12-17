في سلسلة الخروقات الاسرائيلية : الجيش يواصل نسف منازل ومنع عودة النازحين جنوبي لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - أفادت الوكالة اللبنانية الثلاثاء، بأن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عمليات نسف ما تبقى من المنازل في بلدة كفر كلا. كما أقدمت قوات الاحتلال فجرا على تجريف عدد من الطرق الفرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة".

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، أنه "في الساعات القادمة ستسمع دوي انفجارات في منطقة الجليل الأعلى، ناجمة عن العمليات الروتينية للجيش في جنوب لبنان. لا خشية من وقوع حدث أمني".

وبحسب الوكالة اللبنانية، فإنها رصدت تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور.

كما رصدت الوكالة تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق راشيا والبقاع الغربي جنوبي لبنان.

إلى ذلك، التقى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.