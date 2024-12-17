استطلاع: 48.5% يصفون وضع إسرائيل بأنه سيئ أو سيئ جدا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يعتقد 54% من الجمهور اليهودي، وأكثر من 75% من الجمهور العربي، أن "النظام الديمقراطي" في إسرائيل "في خطر". ويتبين أنه يعتقد ذلك 94% من ناخبي أحزاب اليسار الصهيوني، و71% من ناخبي أحزاب الوسط و38% من ناخبي أحزاب، حسب استطلاع "مؤشر الديمقراطية" الذي نشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" اليوم، الثلاثاء.

في مؤشر شهر أيار/مايو الماضي، وصف 60% وضع إسرائيل بشكل عام بأنه سيئ أو سيئ جدا، وتراجعت هذه النسبة، في تشرين الأول/أكتوبر، إلى 48.5%، بينهم 45% من اليهود و67% من العرب. ووصف 19%، بينهم 22% من اليهود و8% من العرب، وضع إسرائيل بأنه جيد أو جيد جدا، وقال 32% إن وضع إسرائيل ليس بأفضل حال ولا بأسوأ حال.

وحصل الجيش الإسرائيلي على أعلى نسبة ثقة للجمهور بمؤسسات الدولة، وكانت 77% في تشرين الأول/أكتوبر، لكنها أقل قليلا من معدلها في السنوات الماضية حيث كانت 79.5%. ومنح الجمهور اليهودي أعلى نسبة ثقة لما وُصف بأنه "الأداء الأخلاقي أثناء الحرب والقدرات القتالية"، لكنه منح أقل نسبة ثقة لأداء الجيش في مجال المخابرات الوقائية.

وأبدى الجمهور العربي نسبة ثقة متدنية للجيش الإسرائيلي، وكانت النسبة الأدنى تتعلق بالأداء الأخلاقي للجيش أثناء الحرب.

وطرأ انخفاض كبير في النسبة العامة لثقة الجمهور بالشرطة، حيث تراجعت النسبة من 55% في كانون الأول/ديسمبر 2023، إلى 37% في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وحصل الموساد على ثقة بنسبة 63%، والشاباك 59%.

ووافق 87% من الجمهور اليهودي على أن الجيش الإسرائيلي يوفر الأمن والحماية لسكان الدولة، بينما وافق 37% من العرب على ذلك. واعتبر 53% من اليهود أن الشرطة توفر الأمن والحماية للمواطنين، بينما تنخفض هذه النسبة بين العرب إلى أقل من الثلث.

وحصلت المؤسسات السياسية - الحكومة والكنيست والأحزاب ووسائل الإعلام - على أدنى نسب ثقة. وكانت نسبة الثقة بالحكومة 25% وبالكنيست 16% بينما نسبة الثقة بالأحزاب كانت أدنى من ذلك.

وقال 70% من اليهود و71% من العرب إنهم يفضلون البقاء في البلاد.

وتراجعت نسبة الذين يعتقدون أن تعزيز إسرائيل لقوتها العسكرية لضمان مستقبل أمنها في المدى القريب من 49% في أيار/مايو، إلى 30% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك في موازاة ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن اتفاق سياسي سيضمن أمنها أكثر من 19% إلى 28%. وارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن كلا الأمرين سيضمنان مستقبل أمن إسرائيل من 38% إلى 41%.