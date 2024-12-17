الأمم المتحدة: مليونا جائع في غزة.. والقطاع لم يستقبل سوى ثلث شاحنات المساعدات التي يحتاجها

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر الشديد، وأعلنت عن وجود مليوني جائع في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 14 شهرا، فيما وجّه المجلس الوطني الفلسطيني“نداء عاجلا” إلى المجتمع الدولي، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار عن غزة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين،“إن مليوني شخص يواجهون جوعا حادا في أنحاء قطاع غزة”، لافتة إلى أن القطاع لم يستقبل سوى ثلث الشاحنات التي يحتاجها البرنامج الشهر الماضي. وتطرقت كذلك إلى الأوضاع الأكثر صعوبة التي يواجهها سكان شمال قطاع غزة، وقالت إن تلك المناطق تعد الأكثر تضررا، لافتة إلى أن شاحنتين فقط وصلتا إلى آلاف الجوعى.

وطالبت بضرورة ضمان“الوصول الإنساني الآمن” بدون عوائق على النطاق المطلوب لإنقاذ الأرواح وتجنب حدوث المجاعة.

وكانت وكالة“الأونروا”، أوضحت أن أكثر من 8,500 رضيع، تلقوا حليبا صناعيا عبرها، لكنها في ذات الوقت، حذرت من أن الإمدادات“لا تكفي بأي حال من الأحوال”، وذكرت أن أحد مراكزها الصحية القليلة العاملة لم يتبق لديه سوى 6 صناديق للتوزيع، من أول دفعة تصل خلال 3 أشهر.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن“الأونروا”، التأكيد أنه مع وجود أكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على هذا المركز للحصول على الرعاية الصحية الأولية، فإن النقص الحاد في الإمدادات، يجعل الكثيرين بما في ذلك الأطفال والرضع، معرضين لخطر كبير.

وذكرت“الأونروا” أنه رغم الشح الكبير في الموارد والاحتياجات الهائلة، إلا أنها تواصل تقديم الدعم للأشخاص الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أنها في مركزها المخصص لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة البصرية في دير البلح وسط غزة، تلقى الأطفال ملابس شتوية ومستلزمات النظافة الشخصية لمساعدتهم على مواجهة الظروف القاسية للغاية خلال فصل الشتاء، وشددت الوكالة على أن توفير المساعدات الفورية ووقف إطلاق النار الآن أمران حيويان لإنقاذ الأرواح.

وفي السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في غزة، قد أدت مرة أخرى إلى نزوح على نطاق واسع، وهو ما ترك المدنيين عرضة للأعمال العدائية والحرمان من الخدمات الأساسية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمري إخلاء يومي الجمعة والسبت الماضيين، أثرا على أجزاء من مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، موضحا أن تلك المناطق تمتد لأكثر من خمس كيلومترات ونصف بالإضافة إلى 4.3 كليومتر في منطقة دير البلح.

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