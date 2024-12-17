الأمم المتحدة: مليونا جائع في غزة.. والقطاع لم يستقبل سوى ثلث شاحنات المساعدات التي يحتاجها

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر الشديد، وأعلنت عن وجود مليوني جائع في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 14 شهرا، فيما وجّه المجلس الوطني الفلسطيني“نداء عاجلا” إلى المجتمع الدولي، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار عن غزة.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين،“إن مليوني شخص يواجهون جوعا حادا في أنحاء قطاع غزة”، لافتة إلى أن القطاع لم يستقبل سوى ثلث الشاحنات التي يحتاجها البرنامج الشهر الماضي. وتطرقت كذلك إلى الأوضاع الأكثر صعوبة التي يواجهها سكان شمال قطاع غزة، وقالت إن تلك المناطق تعد الأكثر تضررا، لافتة إلى أن شاحنتين فقط وصلتا إلى آلاف الجوعى.
وطالبت بضرورة ضمان“الوصول الإنساني الآمن” بدون عوائق على النطاق المطلوب لإنقاذ الأرواح وتجنب حدوث المجاعة.
وكانت وكالة“الأونروا”، أوضحت أن أكثر من 8,500 رضيع، تلقوا حليبا صناعيا عبرها، لكنها في ذات الوقت، حذرت من أن الإمدادات“لا تكفي بأي حال من الأحوال”، وذكرت أن أحد مراكزها الصحية القليلة العاملة لم يتبق لديه سوى 6 صناديق للتوزيع، من أول دفعة تصل خلال 3 أشهر.
ونقل موقع الأمم المتحدة عن“الأونروا”، التأكيد أنه مع وجود أكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على هذا المركز للحصول على الرعاية الصحية الأولية، فإن النقص الحاد في الإمدادات، يجعل الكثيرين بما في ذلك الأطفال والرضع، معرضين لخطر كبير.
وذكرت“الأونروا” أنه رغم الشح الكبير في الموارد والاحتياجات الهائلة، إلا أنها تواصل تقديم الدعم للأشخاص الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أنها في مركزها المخصص لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة البصرية في دير البلح وسط غزة، تلقى الأطفال ملابس شتوية ومستلزمات النظافة الشخصية لمساعدتهم على مواجهة الظروف القاسية للغاية خلال فصل الشتاء، وشددت الوكالة على أن توفير المساعدات الفورية ووقف إطلاق النار الآن أمران حيويان لإنقاذ الأرواح.
وفي السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في غزة، قد أدت مرة أخرى إلى نزوح على نطاق واسع، وهو ما ترك المدنيين عرضة للأعمال العدائية والحرمان من الخدمات الأساسية.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمري إخلاء يومي الجمعة والسبت الماضيين، أثرا على أجزاء من مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، موضحا أن تلك المناطق تمتد لأكثر من خمس كيلومترات ونصف بالإضافة إلى 4.3 كليومتر في منطقة دير البلح.
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