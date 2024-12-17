طولكرم: ذوو المعتقلين يناشدون إنقاذ حياة أبنائهم في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - ناشد ذوو المعتقلين، والمتضامنون معهم في محافظة طولكرم، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر، التدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائهم في سجون الاحتلال، في ظل الظروف الصعبة والممارسات التعسفية بحقها من إدارة سجون الاحتلال.

وطالبوا خلال وقفتهم الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر بالمدينة، بضرورة بذل مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية بحق المعتقلين، ووضع قضيتهم على سلم الأولويات، وتكثيف الفعاليات التضامنية من شعبية ورسمية معهم، خاصة في هذا الوقت الذي يعانون فيه جرائم يومية من إدارة السجون بدعم من المتطرف بن غفير، موجهين رسائل إلى المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية للتحرك تجاه دعم قضيتهم وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر لـ"وفا": "‫نتضامن مع المعتقلين ونشد على أيديهم في ظل المعاناة التي يعيشونها نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، من تعذيب وإهمال طبي وعزل انفرادي وفرض الأحكام الإدارية وتجديدها، خاصة مع ارتفاع أعدادهم إلى 12 ألف معتقل، إضافة إلى 1300 معتقل من أبناء قطاع غزة يقبعون في معتقل سديه تيمان بظروف صعبة للغاية".

وأضاف: "وسط هذه المعاناة، فإننا نرفع صوتنا عاليا بضرورة دعم المعتقلين ومساندتهم من الفئات كافة في المجتمع، بدءا من ذويهم والمؤسسات الرسمية والشعبية، وإيصال معاناتهم إلى المحافل كافة والمجتمع الدولي للضغط نحو إنقاذ حياتهم وتحقيق حريتهم".

بدوره، طالب نائب محافظ طولكرم فيصل سلامة، الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتهم تجاه المعتقلين، وسط انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، وضربه بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وممارسته انتهاكات لاإنسانية بحق المعتقلين، من التنكيل والضرب وفرض العقوبات والمضايقات على المعتقلين، وحرمانهم من أبسط المقومات الإنسانية من مأكل ومشرب وزيارات وعلاج وإهمال طبي مقصود من الاحتلال بتعليمات من حكومته المتطرفة.

من جهته، قالت والدة المعتقلة براءة حاتم فقها من كفر اللبد، التي اعتُقلت منذ أربعة أشهر من أمام حاجز عسكري، وهي طالبة طب في السنة الرابعة في جامعة القدس، ومحكومة إداريا 6 أشهر، وتقبع في معتقل "الدامون"، نوصل رسائلنا إلى المعتقلين والمعتقلات بأننا معهم ونتمنى الفرج القريب عنهم وأن يكونوا بأحسن حال، معربة عن اشتياقها لابنتها، مضيفة أن ما تتمناه الآن هو سماع الأخبار الجيدة عنها وعن جميع المعتقلين.

وأشارت إلى أن آخر ما وصل إليها عن ابنتها هو من خلال محامٍ زارها منذ أسبوع، وطمأن العائلة بأنها بخير وبصحة جيدة ومعنويات عالية رغم ظروف السجن الصعبة التي تطال جميع المعتقلين والمعتقلات، وما يعانونه من برد قارس وافتقار إلى وسائل التدفئة.