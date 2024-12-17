استشهاد شابين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية/PNN- استُشهد شابان
برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب منطقة صوفين شرق مدينة قلقيلية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت شهيدين، تم استلامهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة "صوفين" شرق قلقيلية، وتم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.
والشهيدان هما: محمد زكي أشقر، وضياء شريف سلمي، من مدينة قلقيلية.
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