استشهاد شابين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية/PNN- استُشهد شابانبرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب منطقة صوفين شرق مدينة قلقيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت شهيدين، تم استلامهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة "صوفين" شرق قلقيلية، وتم نقلهما إلى قلقيلية الحكومي.

والشهيدان هما: محمد زكي أشقر، وضياء شريف سلمي، من مدينة قلقيلية.