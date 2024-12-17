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استشهاد شابين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

12/17/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- استُشهد شابان
برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب منطقة صوفين شرق مدينة قلقيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت شهيدين، تم استلامهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة "صوفين" شرق قلقيلية، وتم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

والشهيدان هما: محمد زكي أشقر، وضياء شريف سلمي، من مدينة قلقيلية.

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