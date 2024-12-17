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الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا

12/17/2024 7:21:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن حكومة تصريف الأعمال تدرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.
وقبل أيام، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
وكشف البشير، أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات. ووصف الوضع المالي للبلاد بأنه "بالغ السوء".








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