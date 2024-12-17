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23 شهيدا جراء قصف الاحتلال خانيونس والنصيرات

12/17/2024 7:21:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 20 فلسطينا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمدرسة تابعة للأونروا مقابل مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.


من جانب آخر، أفاد مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، بأن 3 شهداء وصلوا للمستشفى بينهم طفل، إضافة إلى 16 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات.

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