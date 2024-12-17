23 شهيدا جراء قصف الاحتلال خانيونس والنصيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 20 فلسطينا وأصيب العشرات جراء قصف
طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمدرسة تابعة للأونروا مقابل مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
من جانب آخر، أفاد مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، بأن 3 شهداء وصلوا للمستشفى بينهم طفل، إضافة إلى 16 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات.
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