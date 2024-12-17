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الاحتلال يعتقل شابين شرق بيت لحم

12/17/2024 7:21:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من بلدة زعترة جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن القوة الخاصة اعترضت طريق مركبة فلسطينية واعتقلت من داخلها شابين دون معرفة هويتهما.








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