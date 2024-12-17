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شكاوى من وجود رائحة غريبة في اربد

12/17/2024 7:21:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شعر مواطنون في مدينة اربد برائحة غريبة تنتشر في الأجواء تأتي من أراضي شرق اربد.
وقال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الرائحة قريبة لاحتراق مادة الكبريت مبينين ان الرائحة ظاهرة منذ ساعات المساء والجميع شعر بها.

ووفق شهود عيان انه حرق مزارعين لاشتال بندورة مشبعة بمادة الكبريت تسببت بانتشار رائحة في مدينة إربد.

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