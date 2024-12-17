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ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات إعلامية كويتية

12/17/2024 7:21:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في العاصمة الكويتية، الأحد، قادة مؤسسات إعلامية كويتية.
وتناول اللقاء، بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، العلاقات الأردنية الكويتية، والتطورات الإقليمية، ودور الإعلام المسؤول في التعامل مع القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وشارك في اللقاء مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ورؤساء تحرير صحف الأنباء، والخليج، والنهار، والجريدة، والرأي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي.








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