ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات إعلامية كويتية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
في العاصمة الكويتية، الأحد، قادة مؤسسات إعلامية كويتية.
وتناول اللقاء، بحضور وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، العلاقات الأردنية الكويتية، والتطورات الإقليمية، ودور الإعلام المسؤول في التعامل مع القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وشارك في اللقاء مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ورؤساء تحرير صحف الأنباء، والخليج، والنهار، والجريدة، والرأي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي.
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