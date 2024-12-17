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الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي

12/17/2024 7:21:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية.
واستمع جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، إلى شرح من المعنيين حول مهام سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي ونظام الطيران فيه.
ونفذ جلالته رحلة طيران تشبيهي للاطلاع على آلية عمل النظام.
ورعى جلالة القائد الأعلى تخريج الدورة التحويلية للطيران القتالي/26، والتي شارك فيها طيارون من سلاح الجو الملكي الأردني ومن مملكة البحرين الشقيقة، بحضور قائد جناح المقاتلات في سلاح الجو الملكي البحريني، والملحق العسكري البحريني في الأردن.
وتابع جلالته عرضا جويا لطائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية، وتطبيقا لتجربة إقلاع فوري لعدد من الطائرات، وآلية الاستجابة للأحداث الطارئة .
وعبر جلالة الملك عن فخره بمنتسبي سلاح الجو الملكي، واعتزازه الكبير بجهودهم وتضحياتهم، ودون جلالته كلمة في سجل زوار القاعدة.








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