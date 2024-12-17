الكشف عن مصدر الرائحة الغريبة المنتشرة في إربد-صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف مصدر مسؤول في الحاكية الادارية بمحافظة اربد ان الجهات الرسمية بمثلة بالدفاع المدني والشرطة البيئية وقوى الأمن قامت بتتبع مصدر رائحة غريبة في محافظة اربد تشبه رائحة الكبريت.
وأوضح ان الرائحة تأتي من أراضي شرق اربد نحو الصريح وايدون وشارع البترا وصولا لاربد مبينا ان مصدرها احراق مزارعين لبقايا اشتال البندورة المشبعة بالكبريت.
واشار المسؤول الى ان ضبط الموقع الذي يتم فيه الحرق يتم التعامل معه حاليا.
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