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الكشف عن مصدر الرائحة الغريبة المنتشرة في إربد-صور

12/17/2024 7:21:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف مصدر مسؤول في الحاكية الادارية بمحافظة اربد ان الجهات الرسمية بمثلة بالدفاع المدني والشرطة البيئية وقوى الأمن قامت بتتبع مصدر رائحة غريبة في محافظة اربد تشبه رائحة الكبريت.

وأوضح ان الرائحة تأتي من أراضي شرق اربد نحو الصريح وايدون وشارع البترا وصولا لاربد مبينا ان مصدرها احراق مزارعين لبقايا اشتال البندورة المشبعة بالكبريت.

واشار المسؤول الى ان ضبط الموقع الذي يتم فيه الحرق يتم التعامل معه حاليا.

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