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ولي العهد يشكر دولة الكويت

12/17/2024 7:21:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شكر ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الأحد، دولة الكويت بعد زيارة رسمية.
وكتب ولي العهد عبر“منصة انستغرام”“كل الشكر للكويت قيادة وشعباً على كرم الضيافة... دمتم للعرب أهلاً وسنداً وعزوة”.








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