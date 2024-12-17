ولي العهد يشكر دولة الكويت
التاريخ
12/17/2024 7:21:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شكر ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الأحد، دولة الكويت بعد زيارة رسمية.
وكتب ولي العهد عبر“منصة انستغرام”“كل الشكر للكويت قيادة وشعباً على كرم الضيافة... دمتم للعرب أهلاً وسنداً وعزوة”.
MENAFN17122024000208011052ID1109001984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.