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رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها

12/17/2024 7:21:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها، والاستفادة من التطورات التقنية الحديثة في تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، لشركة البريد الأردني حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها مركز جمرك التجارة الإلكترونية وشركة البريد السريع ومتحف الطوابع، مثلما استمع إلى شرح عن الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية لتطوير الخدمات البريدية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المؤسسة تمثل تاريخا في الخدمة العامة، فهي من أقدم المؤسسات الأردنية التي نشأت لتقديم الخدمات للمواطنين، وفي هذا السياق أشاد رئيس الوزراء بدور هذه المؤسسة في حفظ وتوثيق تاريخ الأردن ومسيرة مؤسساته والمحطات المهمة في تاريخه من خلال الطوابع والمقتنيات البريدية التي يضمها متحف الطوابع في الشركة.
وخلال تفقده مركز جمرك التجارة الإلكترونية وشركة البريد السريع، أشاد رئيس الوزراء بجهود إنشائه ودوره في تسهيل التخليص على الطرود والمعاملات للمواطنين والقطاع الخاص، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بعمليات التجارة الإلكترونية وإتمام عمليات التخليص عليها من خلال النافذة الوطنية للتجارة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتشبيك بين البريد الأردني ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في المجال ذاته؛ من أجل تطوير خدمات البريد وفتح آفاق جديدة للعمل كالتسويق، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وإيصال المواد الأساسية كالأدوية وغيرها من المجالات؛ بما يسهم في التوسع بالخدمات وتوفير فرص العمل للشباب في المحافظات، خصوصا وأن مكاتب البريد الأردني البالغ عددها أكثر من 200 مكتب تنتشر في جميع محافظات المملكة ومناطقها.
ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة الربط ما بين خدمات البريد الأردني والمبادرة الرقمية التي طورها مجموعة من الشباب وتستهدف دعم وتسويق منتجات المجتمع المحلي في المحافظات، وتمكين المشاريع الإنتاجية والصغيرة من الوصول للمستهلكين.
بدوره، قدم رئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداوود، إيجازا حول ما تم إنجازه في مجال تطوير عمل البريد الأردني خلال الفترة الماضية، وفي طليعة ذلك تخفيض مديونية الشركة بواقع ثمانية ملايين دينار، ضمن خطة تستهدف إطفاء ديون الشركة بالكامل عام 2029، إضافة إلى استثمار العقارات الخاصة بالشركة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، والتسهيل على منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتقديم خدمة تجديد جوازات السفر والوثائق الأساسية للمقدسيين وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى أن خطط وبرامج البريد الأردني تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتسهيل على المواطنين والقطاع الخاص، مؤكدا أن خطة التوسع في خدمات البريد تركز على المستجدات الحديثة واحتياجات المجتمع، وتبني على الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة.
وشهد رئيس الوزراء بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، والمديرة العام لشركة البريد الأردني هنادي الطيب، إطلاق تطبيق البريد الأردني الذي يطور خدمات إرسال الطرود البريدية من مكان إلى آخر دون الحاجة لمراجعة مكاتب البريد إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى الضرورية، إضافة إلى تطبيق البطاقات الائتمانية المدفوعة مسبقا الخاصة بالبريد الأردني، التي تتيح لمستخدميها الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني من أي مكان في العالم.
وتفقد رئيس الوزراء متحف الطوابع البريدية والمقتنيات في الشركة، الذي يوثق إصدارات الطوابع منذ عام 1918م وحتى الآن، حيث أشاد بالجهود المبذولة في توثيق أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الأردنية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذا التراث الوطني والاستمرار في توثيقه؛ ليعبر عن جهود الدولة ومواقفها في مختلف المراحل، كما اطلع على الإصدار الجديد من الطوابع بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

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