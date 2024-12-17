قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا
التاريخ
12/17/2024 7:21:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في الجمهورية العربية السورية الشقيقة".
وأضافت وزارة الخارجيةالقطرية بأن الوفد القطري جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري
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