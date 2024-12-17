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قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا

12/17/2024 7:21:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في الجمهورية العربية السورية الشقيقة".
وأضافت وزارة الخارجيةالقطرية بأن الوفد القطري جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري








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