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الامن العام يصدر بياناً حول روائح الكبريت في اربد

12/17/2024 7:21:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ غرفة عمليات دفاع مدني غرب إربد تلقت عدد من البلاغات في محافظة إربد حول وجود رائحة غريبة في عدد من مناطق المحافظة.
وأضاف، أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني تحركت إلى الموقع وتبين أنَّ سبب الرائحة قيام بعض المزارعين بالتخلص من مخلفات زراعية وحرقها، ما أدى إلى انتشار الرائحة، وساعد على ذلك حركة الرياح.
وأكد الناطق الإعلامي أنَّ لا يوجد أي داع للقلق والخوف اذ أنه تم قياس نسبة الغازات والروائح المنبعثة في الجو باستخدام الأجهزة المخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، وتبين أنها في حدودها الطبيعية ولا تؤثر على الأشخاص أو تشكل خطورة.


وأكد أن فريق المواد الخطرة وطواقم الإطفاء تعاملت مع الحادثة بمهنية عالية وقامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لإخماد الحريق ووقف انتشار الأدخنة والغازات بالكامل.

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