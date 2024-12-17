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دعوة أممية لرفع العقوبات عن سوريا

12/17/2024 7:21:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال زيارته إلى دمشق، اليوم الأحد، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا.


وقال بيدرسن، إنه يجب إطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين وضمان الأمن لمؤسسات الدولة حتى تعمل بشكل كامل، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في رفع العقوبات من أجل البدء في عملية الإعمار.

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