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الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

12/17/2024 7:21:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم مساء الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني وعدد من رؤوساء الكتل واللجان النيابية في مجلس النواب العراقي.
وحضر الإستقبال النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة والنائب الثاني أحمد الهمسات ومساعدي رئيس المجلس محمد المراعية وهدى نفاع، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي.
ومن المنتظر أن يجري الصفدي والمشهداني الاثنين مباحثات رسمية في مجلس النواب.








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