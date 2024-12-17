الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم مساء الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني وعدد من رؤوساء الكتل واللجان النيابية في مجلس النواب العراقي.
وحضر الإستقبال النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة والنائب الثاني أحمد الهمسات ومساعدي رئيس المجلس محمد المراعية وهدى نفاع، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي.
ومن المنتظر أن يجري الصفدي والمشهداني الاثنين مباحثات رسمية في مجلس النواب.
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