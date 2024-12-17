الكشف عن موعد اصدار العملة الجديدة في سوريا
التاريخ
12/17/2024 7:21:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه من المرتقب أن يتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية.
وكان قد أكد مصرف سوريا المركزي عقب سقوط بشار الأسد أن العملة المعتمدة في التداول داخل البلاد هي الليرة السورية بجميع فئاتها، وأنه لم يتم سحب أي فئة من التداول.
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