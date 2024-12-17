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الكشف عن موعد اصدار العملة الجديدة في سوريا

12/17/2024 7:21:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه من المرتقب أن يتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية.


وكان قد أكد مصرف سوريا المركزي عقب سقوط بشار الأسد أن العملة المعتمدة في التداول داخل البلاد هي الليرة السورية بجميع فئاتها، وأنه لم يتم سحب أي فئة من التداول.

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