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بريطانيا تجري اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام السورية

12/17/2024 7:21:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، إن لندن أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي.
وأضاف لامي في تصريحات لصحفيين: "هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون".
وقال: "باستخدام جميع القنوات المتاحة لدينا، وهي القنوات الدبلوماسية وبالطبع قنوات المخابرات، نسعى للتعامل مع هيئة تحرير الشام حيثما يتعين علينا ذلك".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.
وكانت قد أعلنت بريطانيا الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد أن أطاحت المعارضة الأسبوع الماضي بالرئيس بشار الأسد.
ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب دامت 13 عاما، دمرت خلالها جانبا كبيرا من البنية التحتية وشردت الملايين. ويعود حاليا بعض اللاجئين من دول مجاورة.
وقالت بريطانيا في بيان، إن 30 مليون جنيه إسترليني ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية".
وستدعم هذه الأموال، التي ستوزع في الغالب من خلال قنوات الأمم المتحدة: "الاحتياجات الناشئة بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".
ومن المقرر تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان، و10 ملايين أخرى إلى الأردن عبر البرنامج نفسه ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.








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