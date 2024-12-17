ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في غزة إلى 196

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- -قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 196، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع ، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي، احمد بكر اللوح مصور قناة الجزيرة في المحافظة الوسطى.



وأدان المكتب في بيان صحفي، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.