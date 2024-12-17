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لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي وزير الاتصال الحكومي

12/17/2024 7:21:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، الأحد، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، لبحث آلية النهوض بالإعلام الوطني وتمكينه في مجال التحول الرقمي.
وقال المومني، إن الإعلام الوطني يقوم بدور متقدم في الدفاع عن مصالح الوطن وقيم المجتمع أمام التحديات المختلفة، إضافة إلى دوره المهم والحيوي في نقل المعلومات والحقائق للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع وسائل الإعلام لتطوير أدواتها للتحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها، مؤكدًا أن إنتاج المحتوى الإعلامي التقليدي يختلف اختلافًا كليًا عن إنتاج المحتوى الرقمي الحديث.
ولفت إلى أن عصر السرعة والتطور التكنولوجي فرض إيجاد طرق سريعة ومختصرة ودقيقة لإيصال المعلومة إلى المتلقي، مشيرًا إلى أهمية المواءمة بين معايير الحرية والمسؤولية وارتباط ذلك الوثيق بالمصداقية وبالقيم المجتمعية والمصالح الوطنية.
وبين المومني: "أن من مصلحة الوطن وحقه علينا، تبيان الدور الأردني القومي تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهد المتقدم الذي يقوم به الأردن وقيادته لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الدولة والكرامة الإنسانية".
وقال، إن الأردن كان ولا يزال مع قضايا أمته وحقوق شعوبها، ومن هنا جاء الموقف الأردني باحترام إرادة الشعب السوري، والتأكيد على أمن واستقرار سوريا وسيادتها وثبات مؤسساتها.
من جانبه، أشار العين داودية، إلى أهمية جهود تطوير رؤية للإعلام الأردني بحيث تأخذ بعين الاعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولة، وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بكافة فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته، وتتيح لوسائل الإعلام الأردنية القدرة على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى.
ولفت بحضور الأعيان محمود الفريحات وعمار القضاة وشرحبيل ماضي، إلى ضرورة العمل بما جاء في خطاب الحكومة لنيل الثقة من إعداد تصور للنهوض بالإعلام وتنميته وتحديثه وتمكينه في مجال التحول إلى الإعلام الرقمي، مبديا استعداد اللجنة لتقديم المساندة للفريق الحكومي في مختلف الجوانب.








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