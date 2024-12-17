إسرائيل توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في الجولان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة، قائلة، إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان.
وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
في البيان، أن "تقوية الجولان هو تقوية لإسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنستقر فيها".
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