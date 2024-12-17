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الملكة رانيا تتفقد المسنين الذين تم نقلهم إلى دارات سمير شما بعد حادث الحريق

12/17/2024 7:21:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقدت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم المسنين الذين تم نقلهم إلى دارات سمير شما بعد إخلائهم من دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء بعد حادث الحريق الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي.
وخلال جولتها تبادلت جلالتها الأحاديث مع المسنين عن أحوالهم وأوضاعهم الصحية وأعربت عن أمنياتها لهم بالصحة والعافية.
ويذكر أن دارات سمير شما استقبلت أكبر عدد من المسنين الذين تم نقلهم من دار جمعية الأسرة البيضاء.

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