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وزير التربية يؤكد ضرورة توفير التجهيزات لإنجاح برنامج التعليم المهني

12/17/2024 7:21:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، ضرورة توفير التجهيزات اللازمة التي تسهم في إنجاح برنامج التعليم المهني (بيتك)، مبديًا ارتياحه من الإقبال على هذا المسار التعليمي.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم الأحد، لمدرسة النزهة الثانوية المهنية للبنات، التابعة لمديرية تربية لواء ماركا، ومتابعة سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني(BTEC) فيها.


وجال الوزير في مرافق المدرسة من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مطّلعا على مشاغل التعليم المهني والتقني بالمدرسة، من أقسام الفندقة والضيافة والزراعة، إضافة إلى بيوت بلاستيكية تابعة للقسم الزراعي.


واستمع خلال الزيارة لملاحظات واستفسارات الهيئتين الإدارية والتعليمية والطالبات في المدرسة، مؤكدا سعي الوزارة لتلبية الاحتياجات وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.


وأعرب عن شكره لإدارة المدرسة والمعلمات على جهودهن في الخدمة التعليمية التي يقدمونها للطالبات.

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